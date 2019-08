Cena in Bianco a Città Sant’Angelo: dove e quando

Domenica 11 Agosto un’occasione per stare insieme e divertirsi nel cuore del paese, appuntamento dalle 20.30 per una grande tavolata

CITTÀ SANT’ANGELO – Non solo cena ma una grande occasione per stare insieme e divertirsi, un unico grande tavolo nel cuore del paese. É una serata piena di charme ed eleganza, accompagnata da musica live e spettacoli. Succederà domani sera, domenica 11 agosto dalle 20.30 nel cuore di Città Sant’Angelo.

Un evento concepito nel rispetto del territorio, ambiente e della collettività, in una cornice storica culturale d’eccezione come Il centro storico del paese considerato da “Forbes” come sesto al mondo per tasso di vivibilità, uno dei borghi più belli d’Italia.

Una giuria durante la serata giudicherà la “mise en place” dei vari tavoli allestiti e voterà il tavolo più bello. Massima libertà di portare qualsiasi cosa (NO VETRO) per abbellire il proprio tavolo. Ogni tavolo avrà un nome di fantasia scelto da voi che contribuirà alla presentazione del tavolo stesso.

MENU’

antipasto misto

15 arrosticini a persona

pane ond e pummador in abbondanza su ogni tavolo

1 brocca di vino ogni 4 persone!

Il costo è di 20€ a testa.

Bambini 0/5 anni. -> gratis

Bambini 5/12 anni -> menu ridotto 12€

(antipasti, 8 arrosticini e acqua)

L’organizzazione ricorda che i posti solo limitati ed è obbligatoria la prenotazione. Di seguito i punti ritiro PREVENDITE:

consegna a domicilio 3292283772 – 3294385509

LT Hair (Luca Terrenzi)

Caffè Del Corso (Gauro Giammarino)

Tabaccheria da Pierino

“Solo per te” da MariaCarmela

Pizzabar Annunziata

Dolce & Salato da Erika

Dress code rigorosamente bianco. Dicono infatti gli organizzatori: “Sarà una cena per gli occhi e per il cuore, aiutateci a renderla indimenticabile!”.

Info e Prenotazioni: 3292283772 – 3294385509