A Popoli torna lo spettacolo medievale: giocolieri, alabardieri, balestrieri, tamburini e sbandieratori e spettacolo pirotecnico

Domenica 11 agosto la città di Popoli, in provincia di Pescara, farà un tuffo nel Rinascimento in occasione del XXI Certame de la Contea di Popoli e del XIV Palio de la Contea. La manifestazione rievoca un episodio che riguarda la famiglia Cantelmo; questa era la famiglia dominante a Popoli e lo è stata fino alla metà del 1700 ed ha trovato il suo massimo splendore con Giovan Giuseppe Bonaventura Cantelmo. Il Maestoso Corteo Storico in onore di quest’ultimo prenderà il via dal Palazzo Ducale, dimora del primo Duca di Popoli, in Piazza Maggiore (odierna Piazza della Libertà) per snodarsi nelle vie della città a partire dalle ore 17. Intorno alle 19 è previsto il ritorno in Piazza dove avrà luogo la Tenzone di Tiro alla fune tra i 4 Rioni della Città: Attoja, Castello, Sant’Anna, Torre de l’Aja.

Dalle ore 21, prenderà il via il XXI Certame de la contea di Popoli. I festeggiamenti per la nomina a Primo Duca di Giovan Giuseppe Bonaventura Cantelmo, prenderanno il via con l’accensione del Fuoco da parte dei valorosi Balestrieri del Gruppo Storico Città di Popoli, mentre la grande parata nel campo del Certame, sarà arricchita da spettacoli di sbandieratori, Tamburini e Musici, Giocolieri e Trampolieri, Trombonieri e dal “Cambio della Guardia” degli Alabardieri di Popoli che precede il Grande duello Cavalleresco tra i due cavalieri che si contendono la mano di Madonna Diana Cantelmo. A chiusura della manifestazione, allo scoccare della mezzanotte, grande spettacolo pirotecnico.