Cena d’Autunno per sostenere la Lega del Cane di L’Aquila

L’AQUILA – Si svolgerà il prossimo 25 novembre, alle ore 20.00, all’Osteria Corridore, la Cena d’Autunno organizzata dai volontari della Sezione di L’Aquila della Lega Nazionale per la Difesa del Cane. Sarà l’occasione per stare di nuovo insieme dopo il difficile periodo della pandemia, conoscere l’Associazione e le sue diverse attività in favore degli animali.

Grazie a questo evento, sarà possibile aiutare i volontari nella gestione del Rifugio Cuccefelici per animali abbandonati – che ospita più di 350 cani – e nelle attività sul territorio: gli attivisti si occupano di tutelare i randagi di L’Aquila e provincia, anche attraverso il locale Nucleo di Guardie Zoofile. La quota di partecipazione è di 30,00 euro a persona; il menu sarà vegetariano.

La prenotazione è obbligatoria, da effettuare entro il 23 novembre a questi riferimenti: 329.9064859 – info@cuccefelici.com