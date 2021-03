Cena con delitto sbarca online: ecco quando

Dal 5 maggio Cronosfera Viaggi nel Tempo invita il pubblico a risolvere online “Il misterioso caso di Hans Schneider”

La Cena con Delitto Online entusiasma il grande pubblico annoiato dalle serie TV. Dopo questi mesi trascorsi in interminabili maratone televisive è finalmente nata un’alternativa che ci offre la possibilità di passare una serata divertente in compagnia nonostante la forzata reclusione. Da un’associazione di creativi, game designer e artisti dello spettacolo nasce la Cena con Delitto Online che ha conquistato rapidamente il cuore di moltissime famiglie in tutta Italia.



Cronosfera Viaggi nel Tempo, dopo oltre 200 repliche dal vivo in Abruzzo, invita il pubblico a risolvere ONLINE “Il misterioso caso di Hans Schneider”, immaginando di viaggiare indietro nel tempo fino al 1968 in Baviera dove pare che uno spietato serial killer sia tornato ad uccidere dopo quarant’anni. Le sue vittime sono sempre giovani ragazze dai capelli rossi e l’ispettore Bruno Meyer è sicuro che il colpevole si nasconda a Grafen Haus, una rinomata clinica psichiatrica per ospiti di alto lignaggio, ognuno affetto da un eccentrico disturbo mentale e con un segreto da nascondere.

Partecipare alla Cena con Delitto Online è alla portata di tutti e non sono richieste competenze informatiche di alcun genere. Basterà cliccare un link e senza installare alcuna app si accederà direttamente all’evento; ogni partecipante riceverà gli indizi in formato digitale, assisterà alle scene del giallo, potrà interagire con i personaggi in diretta e avrà modo di ragionare sul caso prima di fornire la propria soluzione e di scoprire infine tutta la verità sui fatti.

Gli appuntamenti partono da oggi 5 marzo e la domenica si svolgono di pomeriggio per favorire la partecipazione di tutta la famiglia. Per maggiori informazioni e per prenotarsi è sufficiente visitare la pagina web https://www.cronosfera.it/cena-con-delitto-online o contattarci al 388 6460565 (anche WhatsApp).

Il biglietto ha un costo di 17,90 euro per account connesso, con il quale può partecipare tutto il nucleo abitativo.

È incredibile l’emozione provata sia dagli organizzatori che dai partecipanti nel riscoprire il piacere di passare una serata divertente insieme anche a distanza, un’occasione preziosissima per farsi coinvolgere in una sana interazione e lasciarsi alle spalle tutto per qualche ora.

