Striscia la Notizia fa tappa in Abruzzo per parlare delle pallotte cacio e ove

Nella puntata del 26 marzo torna la rubrica “Capolavori del mondo in cucina” dove Paolo Marchi incontrerà Arcangelo Tinari

GUARDIAGRELE – Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica di Paolo Marchi “Capolavori del mondo in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 con Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra Arcangelo Tinari che presenta la tradizionale ricetta abruzzese delle “Pallotte cacio e ove”, morbidissime polpette di pane e formaggio immerse in una profumata salsa di pomodoro.

SCOPRI LE ALTRE RICETTE DI ABRUZZONEWS

Arcangelo Tinari, abruzzese nato nel 1985, cresce tra le mura di Villa Maiella a Guardiagrele (Chieti), storica attività avviata negli anni ’60 dai suoi nonni e portata avanti con passione dalle generazioni successive. Diventata nel tempo punto di riferimento nel panorama gastronomico abruzzese, ha guadagnato anche una stella Michelin. Dopo un’esperienza formativa di tre anni in Francia, alla corte del celebre chef Michel Bras, Arcangelo rientra in Italia per prendere le redini di Villa Maiella insieme al fratello Pascal in sala. Qui propone una cucina che esalta e omaggia il territorio abruzzese e i suoi prodotti elaborati in piatti autentici della tradizione.

La ricetta completa, così come tutte le altre della rubrica di Paolo Marchi, sarà consultabile da questa sera sul sito di Striscia la notizia www.striscialanotizia.mediaset.it.