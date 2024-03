Cosa fare nelle giornate di Pasqua e Pasquetta 2024 in Abruzzo. In primo piano i tradizionali riti e le prime scampagnate

REGIONE – Pasqua e Pasquetta quest’anno si festeggiano a cavallo tra il mese di marzo e quello di aprile. Saranno due giornate all’insegna delle tradizioni, della spiritualità e delle prime ore trascorse all’aperto dopo i rigori dell’inverno. Ecco alcuni degli eventi che si svolgeranno in Regione. Molti altri li potete trovare nel nostro calendario giornaliero, in costante aggiornamento.

Mostre

Domenica 30 marzo

La Domenica di Pasqua a Sulmona si rinnova l’appuntamento con la Madonna che scappa in piazza, che si svolge a mezzogiorno nella Piazza Maggiore di Sulmona ed è organizzata da secoli dalla Confraternita di Santa Maria di Loreto. Rievoca il momento in cui la Vergine Maria incontra il Cristo risorto. La Madonna, mentre corre verso il figlio, perde il mantello nero del lutto. Rito analogo è la Madonna che Vele, che si svolge a Introdacqua, in provincia de L’Aquila

Dalle 9.30 alle 21 e nella splendida cornice di piazza Gabriele Rossetti a Vasto, espositori da tutta Italia daranno vita al “Mercatino di Pasqua” tra piccoli artigiani, hobbisti e prodotti tipici.

Ampia l’offerta dei ristoranti per il tradizionale pranzo pasquale.

Lunedì 1° aprile

Ultimo giorno in piazza Gabriele Rossetti a Vasto, del “Mercatino di Pasqua” tra piccoli artigiani, hobbisti e prodotti tipici: dalle 9.30 alle 21.

Tollo ospita la quarta edizione di Arrostiland. l’iniziativa nata dalla community Abbruzzo di Morris, e per un giorno si trasforma nella patria degli arrosticini. Si potrà partecipare in “greggi” alla cottura nelle fornacelle si quelli che sono considerati il prodotto simbolo dell’Abruzzo o semplicemente gustare tante specialità accompagnate da un bicchiere di buon vino. Ad allietare la giornata non mancheranno tanti concerti gratuiti.

A Francavilla al mare torna l’appuntamento con la Pasquetta francavillese. Piazza del Convento Michetti e Largo di Porta Ripa, si trasformeranno in un luogo di festa e allegria per un’intera giornata. Dopo la Santa Messa e la celebrazione del rito della benedizione degli animali ci saranno spettacoli per grandi e piccini, musica, magia, giochi , bancarelle e street food.

Per chi vuole trascorrere qualche ora all’aria aperta c’é l’imbarazzo della scelta: si possono fare escursioni a piedi o in e-bike, gite a cavallo o semplicemente passeggiare in riva al mare.