A Celano due giorni di celebrazioni per il Beato Tommaso: ecco quando

Il 9 e 10 ottobre due giorni dedicati al Beato: in programma la proiezione di un documentario, un concerto di musica classica e la Santa Messa

CELANO – Prenderà il via domani, sabato 9 ottobre, la due giorni di celebrazioni dedicate al Beato Tommaso da Celano. Già nel 2019, il Comune di Celano ha voluto istituzionalizzare, con apposita delibera consiliare, la giornata dedicata al Beato Tommaso, indicando la ricorrenza per la seconda domenica di ottobre.

L’Assessore alla Cultura Antonella De Santis, insieme all’Amministrazione Comunale e con la Confraternità di San Francesco ha predisposto un programma molto articolato, che prevede nella giornata di sabato la proiezione del documentario, dedicato al Beato Tommaso, “In girum imus nocte” con la regia di Emiliano Alleva. Subito dopo sempre all’interno della Chiesa di San Francesco, ci sarà un concerto di musica classica, eseguito da “Voci all’opera”.

Domenica invece sarà celebrata la S. Messa con il rito dell’accensione della lampada votiva, alla presenza delle autorità civili e religiose.

“Un evento importante e molto significativo per la nostra comunità e non solo – dice l’Assessore De Santis – che focalizza la figura del Beato Tommaso da Celano e che merita maggiore attenzione e studi, considerata la sua caratura culturale e letteraria, tanto che stiamo lavorando per la seconda edizione del premio a lui dedicato, con il fine di renderlo Internazionale”..

Il 13 ottobre 2019, dopo 800 anni, per un giorno il corpo del Beato Tommaso è stato riportato a Celano, dal convento di Tagliacozzo. Iniziativa, questa, che nei prossimi anni l’Ammiinistrazione comunale si augura, in accordo con gli ordini religiosi, di poter ripetere.