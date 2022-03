Celano, il Sindaco incontra delegazione di cittadini ucraini

Il Sindaco ha rappresentato alla delegazione di ucraini residenti sul territorio il massimo sostegno per la situazione che stanno affrontando

CELANO – Questa mattina il sindaco di Celano Settimio Santilli ha ricevuto una delegazione di cittadini ucraini residenti nel Comune di Celano. L’incontro, richiesto espressamente dal Sindaco, si è svolto in un clima di cordialità nonostante il momento particolarmente delicato e drammatico che le famiglie ucraine stanno vivendo in queste ore. Il sindaco a nome dell’Amministrazione comunale ha inteso rappresentare alla delegazione, accompagnata da Luca Di Renzo che è stato il promotore dell’iniziativa, noto commerciante celanese, il massimo sostegno e l’intenzione di avviare eventualmente iniziative di supporto al fine di accogliere le loro esigenze e problematiche.

Al momento da parte della delegazione, che ha ringraziato il Sindaco per la particolare attenzione rivolta loro, non sono state espresse richieste particolari di rilievo. Ad ogni modo la delegazione si farà portavoce della disponibilità manifestata dall’Amministrazione comunale per eventuali azioni di sostegno, non solo per le famiglie residenti a Celano, ma anche per i loro parenti che attualmente si trovano in Ucraina.

Un nuovo incontro, infatti, è previsto nei prossimi giorni e sarà l’occasione per fare il punto della situazione anche in vista di eventuali ucraini che dovessero avere l’esigenza di raggiungere le loro famiglie a Celano.