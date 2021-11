Celano, installati lampioni a basso consumo energetico per oltre 2Km

Terminati i lavori di efficientamento della pubblica illuminazione che hanno interessato via Chiusa le Foci e via Aldo Rossi

CELANO – Conclusi i lavori di efficientamento della pubblica illuminazione, con l’installazione di lampioni a led a basso consumo energetico, in via Chiusa le Foci e via Aldo Rossi per un totale di oltre 2 chilometri di strada comunale. I led illumineranno in maniera uniforme e performante le due strade. Ultimato anche l’adeguamento di tutta la condotta idrica nella stessa zona. La città è sempre più illuminata, dal centro alla periferia.

“Abbiamo portato a termine in anticipo un lavoro che i residenti attendevano da circa 44 anni – ha sottolineato l’Assessore all’urbanistica Ermanno Bonaldi- Oggi, con l’installazione dell’illuminazione pubblica garantiamo un nuovo ed efficiente servizio e una migliore qualità con ricadute importanti anche per la sicurezza cittadina, oltre ad aumentare totalmente la percezione delle strade interessate. Lavori del genere sono fondamentali per la crescita e la vivibilità di una città, perché vanno a migliorare quello che l’assetto urbano dei quartieri. Bisogna sempre perfezionare ed essere lungimiranti per il bene di tutti, per questo con i miei colleghi abbiamo pianificato circa 500.000 euro di interventi da destinare, per i prossimi 4 anni, esclusivamente all’implementazione della pubblica illuminazione delle seguenti strade: via La Torre (tratto comunale); via dello Sport; via Palombara Cellini; via Andrea Argoli; via La Stanga; via Barrea; via Aia di Furi; via Ugo Foscolo. Come amministrazione – conclude Bonaldi – continueremo sempre a lavorare con impegno e soprattutto a testa bassa, e ad avere una visione globale sulle necessità della nostra amata città”.