Celano, ciclo di incontri dedicati a informazione e prevensione dei disturbi dell’udito

Tre gli appuntamenti, gratuiti: il primo sarà domenica 18 febbraio, il secondo domenica 17 marzo e l’ultimo domenica 14 aprile

CELANO – I disturbi uditivi riguardano un numero sempre crescente di persone. Una patologia sempre più ricorrente che colpisce soprattutto quelle in età avanzata. Domenica 18 febbraio a Celano partirà un ciclo di appuntamenti gratuiti dedicati all’informazione e alla prevenzione dei disturbi dell’udito. Lo screening riservato agli Over 18, è organizzato dall’Associazione Anziani di Celano, con il patrocinio del Comune di Celano, in particolare del Vicesindaco Piero Ianni e dell’Assessore alla Sanità Antonella De Santis, in collaborazione con la dott.ssa Donatella Del Corvo. audiologa.

“Un’iniziativa importante considerato che il deficit uditivo è più comune di quanto si pensi e affligge numerose persone – dichiara l’Assessore alla Sanità Antonella De Santis – Individuare precocemente questo tipo di patologie può consentire un tempestivo intervento. E’ importante la prevenzione, specialmente negli anziani, anche perché con queste problematiche si sperimenta una sensazione di isolamento che spesso è fonte di malessere”.

Il ciclo degli appuntamenti inizia domenica 18 febbraio e verrà ripetuto domenica 17 marzo e domenica 14 aprile. Le visite si terranno all’auditorium “E. Fermi” (via Pasquale Santilli) ed osserveranno il seguente orario: mattina dalla ore 9,00 alle ore 12,30; pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

Per partecipare allo screening occorre la prenotazione che può essere effettuata telefonando ai seguenti numeri: 3297713621 (Filippo), 3288910788 (Albertina), 3404153591 (Vincenzo).

“L’iniziativa – dice il Vicesindaco Ianni – si inserisce in un più ampio programma di sensibilizzazione che l’amministrazione ha già promosso in passato con altre iniziative al fine di consentire di prevenire disturbi dell’udito e qualora di altre patologie. Lo screening, cui si potrà accedere gratuitamente e su prenotazione, infatti prevede un incontro e la relativa visita con la dott.ssa Del Corvo e momenti di sensibilizzazione e di informazione sugli aspetti più importanti, tra cui le cause e le conseguenze che la perdita di udito può comportare”.