Celano aderisce alla “Carta dei Diritti della Bambina”: in cosa consiste

Obiettivi: uguaglianza, abbattimento del muro della discriminazione di genere e attribuzione a bambino e bambina di pari opportunità

CELANO – Con delibera di Giunta, su iniziativa della delegata alle Politiche Sociali Avv. Silvia Morelli, l’Amministrazione comunale ha aderito alla “Carta dei Diritti della Bambina” (nella foto). Celano è il primo Comune della Marsica ad adottare questa convenzione.

La Carta si pone come obiettivo quello dell’uguaglianza, l’abbattimento del muro della discriminazione di genere e attribuire così alla bambina, fin dalla nascita, le stesse opportunità del bambino.

“Come delegata alle Politiche Sociali e quale rappresentante dello Sportello Centro d’ascolto antiviolenza – dichiara la Morelli – sono orgogliosa di aver proposto questa importante iniziativa, per quello che rappresenta e rappresenterà, e ringrazio per questo il Sindaco Settimio Santilli e tutti i miei colleghi per aver innanzitutto accettato la proposta, mostrando grande sensibilità sull’argomento e in seguito per averne deliberato l’adesione. La Carta dei Diritti della Bambina rappresenta un argomento molto importante per il nostro presente e per il nostro futuro, è la giusta continuità dei diritti sanciti dalla Convenzione ONU nel 1989 sui diritti dell’infanzia, ratificata in Italia nel 1991. E’ mia intenzione portarla a conoscenza delle scuole, delle strutture sociali pubbliche e private attraverso un capillare lavoro di rete”.