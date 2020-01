Cavese – Teramo 1-0: gol decisivo di Matino nella ripresa [VIDEO]

Cavese – Teramo del 26 gennaio. Prima sconfitta del 2020 per la squadra biancorossa, che perde l’imbattibilità dopo 335 minuti

TERAMO – S’interrompe al “Menti” la striscia positiva del Teramo di cinque risultati utili, con la rete di Matino al 13′ del secondo tempo che fa terminare a 335 i minuti d’imbattibilità della porta difesa da Tomei. Al 20′ Germinale e Sainz Maza provano la conclusione ma entrambi non inquadrano la porta di Tomei. Bombagi ci prova tre volte da calcio d’angolo, ma la difesa campana si oppone sempre. Al 41′ viene annullato un gol a Di Roberto per un fuorigioco. Tomei è decisivo su una girata di destro di Matera. Nella ripresa, il tiro di Tentardini finisce alto sopra la traversa. Al 13′ arriva il gol partita: cross di Di Roberto per Matino, che insacca. Dopo una gran parata di Tomei su tiro di Sainz Maza, Bombagi colpisce il palo e anche Birligea nel finale non riesce ad andare in gol.

Prossimo appuntamento domenica 2 febbraio in casa contro il Rende; calcio di inizio previsto per le ore 15.

TABELLINO

CAVESE (4-4-1-1): D’Andrea; Polito, Matino, Marzorati, Spaltro; Di Roberto (dal 26′ st Cesaretti), Castagna (dall 26′ st Lulli), Matera, Sainz Maza (dal 37′st Marzupio); Bulevardi (dal 45+3 st Favasuli); Germinale. A disposizione: Paduano, Nunziata, D’Ignazio, Cernaz, De Rosa, Mirante, De Luca. Allenatore: Salvatore Campilongo.

TERAMO (4-3-1-2): Tomei; Cancellotti; Piacentini (62′ Cristini), Soprano, Tentardini (84′ Birligea); Santoro (85′ Mungo), Viero (dal 1′ stArrigoni), Ilari (dal 22′ t Cappa); Costa Ferreira; Bombagi, Magnaghi. A disposizione: Valentini, Lewandowski, Fiore, Florio. Allenatore: Bruno Tedino.

Arbitro: Enrico Maggio (sez. AIA di Lodi)

Reti: al 13′ st Matino

Ammonizioni: Viero, Arrigoni (T), Lulli, D’Andrea (C)

Foto della curva dei tifosi teramani fonte sito ufficiale Teramo Calcio