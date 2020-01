Pescara, Seccia su Tari: “Non ci saranno aumenti per le realtà produttive”

PESCARA – L’assessore al Bilancio del Comune di Pescara, Eugenio Seccia, ha incontrato questa mattina in Comune una rappresentanza della Confcommercio Pescara, composta dal vicepresidente Riccardo Padovano, dal funzionario Carlo Nicoletti e dal consigliere Gauro Zulli, per affrontare il tema legato alle scadenze per il pagamento della Tassa sui rifiuti (Tari).

“Era necessario un chiarimento – ha dichiarato Seccia – per rassicurare le realtà produttive aderenti a Confcommercio sul fatto che non vi saranno aumenti della Tassa sui rifiuti (Tari) come era stato paventato da più parti, in particolare da parte delle associazioni presenti sul nostro territorio. Oggi siamo in grado di affermare che sono stati superati i dubbi, relativi a importi e scadenze, che avevano impedito di dare seguito al Piano economico finanziario di Adriatica Risorse, la società che si occupa da qualche mese dell’attività di gestione e riscossione dei tributi.

A sgombrare il campo da ogni rischio di erronea interpretazione di quanto indicato nello scorse settimane dall’agenzia ARERA (Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente), la nota di approfondimento dell’Istituto per la Finanza e l’Economia locale (IFEL) che interviene in questi casi su sollecitazione dell’Associazione nazionale Comuni italiani.

“Il pagamento della Tari avverrà con le modalità dello scorso anno – ha precisato Seccia”. Confcommercio si è espressa favorevolmente: “Siamo soddisfatti – ha detto Padovano – perché l’amministrazione ci ha fornito le risposte che chiedevamo da tempo riguardo ai punti che avevano creato molto malumore tra i nostri iscritti. Accogliamo con piacere la decisione dell’assessore Seccia di dar vita a un tavolo permanente di confronto con le associazioni che riuniscono gli operatori economici sul nostro territorio”.

Per Gauro Zulli e Carlo Nicoletti: “l’obiettivo è quello di dar vita a un rapporto trasparente con l’amministrazione, per una fiscalità più giusta e più equa riguardo anche alle tasse riguardanti ombreggio, occupazione di suolo pubblico e imposta sulla pubblicità”.