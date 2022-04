Catamarani, a Pescara due regate nei weekend di aprile

Previsti a Pescara due weekend di regate con la Tappa Nazionale Nacra15 e la Tappa Nazionale Multiclasse

PESCRA – La Pasqua a Pescara si colora con le vele dei Nacra 15, catamarani da corsa ad alta prestazione, guidati da giovanissimi e agguerriti atleti del mare. Nel lungo week end del 15, 16 e 17 aprile è prevista la Tappa Nazionale di categoria organizzata dal Circolo velico Svagamente di Mauro Di Feliciantonio in collaborazione con la IX Zona Fiv Abruzzo e Molise.

Circa 15 per ora gli equipaggi in gara che si sfideranno nel tratto di mare antistante “Il Traghetto” sotto l’occhio vigile della Fiv nazionale che cerca campioni per i Mondiali in programma ad agosto sul Lago di Garda.

Due gli equipaggi abruzzesi di spicco, entrambi legati al circolo Svagamente: Enrica Morelli e Stefano Troiano, Maria Sofia Rubino e Vincenzo Sebastiani. Le due ragazze insieme sono già state campionesse nazionali nella categoria Hobie Dragoon ma, in vista della scalata alle successive categorie di catamarani dove è obbligatorio l’equipaggio misto, hanno acconsentito di buon grado di unirsi agli amici e atleti maschi.

Mauro Di Feliciantonio, allenatore tecnico della Fiv IX Zona e direttore del Circolo Svagamente: “Ho potuto verificare sul campo di regata quanto sia vincente la coppia mista. Le ragazze sono più determinate e i ragazzi in competizione fanno valere al massimo le proprie doti atletiche. Questo fine settimana l’equipaggio da battere è quello del Garda, che ha rappresentato l’Italia ai Mondiali dell’anno scorso”.

A seguire, il 23, 24 e 25 aprile l’instancabile Di Feliciantonio ha organizzato la settima edizione della Tappa Nazionale Multiclasse che conta già una sessantina di iscritti nelle classi Hobie Cat 16 spi e classico, Hobie Cat Dragoon e Catamarani Formula 18 open (F18). Sbarcano a Pescara equipaggi da tutta l’Italia e anche dall’Estero. Le squadre abruzzesi sono presenti in quasi tutte le categorie. A premiare i concorrenti sono Francesco Ettorre , presidente della Fiv Nazionale, Domenico Guidotti presidente della Fiv IX Zona Abruzzo e Molise, il sindaco di Pescara Carlo Masci e l’assessore allo sport Patrizia Martelli.