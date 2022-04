Torre de’ Passeri, inaugurati murales per il progetto “Le storie siamo noi”

TORRE DE’ PASSERI – È stata una festa dell’intera comunità torrese la manifestazione “Torre de’ Passeri, tra passato e futuro” organizzata nell’ambito del progetto “Le Storie siamo noi” che l’Associazione “Domenico Allegrino” Odv di Pescara ha ideato e sta coordinando come capofila grazie al bando “Progettazione Sociale” del Centro Servizi Volontariato Abruzzo. L’evento è stato diviso in due parti. Nella prima, che si è svolta al mattino, sono stati inaugurati, in varie zone del paese, 5 murales ispirati ai disegni realizzati da altrettanti studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “A. Manzi”. Gli alunni, risultati vincitori del concorso bandito dall’associazione Allegrino nell’ambito del progetto, hanno prodotto i lavori dopo aver ascoltato le testimonianze di 20 over 65 che hanno ricordato l’infanzia, le abitudini quotidiane, le attività artigianali di un tempo, il terribile periodo della guerra e la tragica notte del sisma del 2009. Nella seconda parte della manifestazione, che si è svolta nel pomeriggio, gli over 65 sono stati protagonisti di una rappresentazione teatrale itinerante in piazza della Memoria.

“L’aspetto più importante del progetto è stato il ‘fare comunità’ perché giovani e over 65 hanno collaborato alla realizzazione di diverse attività incontrandosi a scuola, elaborando testi e disegni e contribuendo alla creazione dei murales, di una rappresentazione teatrale e di video testimonianze – ha affermato Antonella Allegrino, fondatrice dell’associazione – Ringrazio per l’impegno profuso nelle varie iniziative l’amministrazione comunale, l’Istituto comprensivo ‘A. Manzi’, i proprietari delle mura messe a disposizione per i murales e i partner che ci accompagnano in questa esperienza e cioè le associazioni ‘La carovana’ e ‘Torre Spes’ di Torre de’ Passeri e ‘WillClown’ di Pescara.”. Viva soddisfazione è stata espressa dal sindaco Giovanni Mancini, che ha apprezzato il risultato dell’incontro tra diverse generazioni: “Questa inaugurazione è un momento che ci emoziona e che resterà nella storia del nostro paese grazie anche a una pubblicazione che sarà realizzata, in seguito, dall’associazione ‘Allegrino’ – ha sottolineato – Raccoglierà disegni, testimonianze, elaborati e poesie degli studenti e degli over 65 e sarà molto preziosa per la nostra comunità”. “Il progetto ha coinvolto il paese in un’esperienza emotiva e culturale – ha aggiunto l’assessore alla pubblica istruzione Valeria Argentieri – I disegni dei ragazzi, realizzati dopo aver ascoltato gli over 65, hanno portato alla luce pagine della storia di Torre de’ Passeri che rischiavano di essere dimenticate, soprattutto quelle dedicate alle antiche attività artigianali”. “Si sono creati legami tra generazioni diverse – ha spiegato la docente Emanuela Boffi, che ha coordinato il progetto per la scuola insieme alla collega Rosa Stampone – I ragazzi si sono incuriositi e hanno scoperto cose che non conoscevano. La parte emozionale è stata veramente importante”. “I laboratori teatrali che abbiamo tenuto con i giovani e gli over 65 ci hanno regalato grandi emozioni – ha concluso Romano Sarra dell’associazione ‘La carovana’ – È stata un’esperienza di vita importantissima che ci ha dato il senso di chi siamo e dove stiamo andando”.

I murales sono stati realizzati dagli studenti delle classi prime e seconde e dagli over 65 con l’aiuto dell’artista Alessandro Petraccia. Un sesto murale è stato inaugurato e donato alla cittadinanza dall’artista torrese Marcello Mariani, che si è ispirato al contenuto del progetto e al ricordo di familiari scomparsi prematuramente.

La rappresentazione teatrale itinerante, basata sulle testimonianze degli over 65 e intitolata “M’arvé ment”, si è tenuta in piazza della Memoria. Coordinati dall’associazione “La carovana”, gli anziani hanno raccontato, in varie postazioni, ricordi ed esperienze rispondendo alle domande del pubblico e degli studenti e condividendo momenti di commozione, ma anche di gioia ed entusiasmo. La manifestazione si è conclusa in municipio dove è stata proiettata “Le storie siamo noi”, video testimonianza degli studenti dell’Istituto comprensivo “A. Manzi” realizzata dopo aver ascoltato e rielaborato le testimonianze degli over 65. La regia è stata di Federica Vicino.

I nominativi degli studenti vincitori del concorso “Le storie siamo noi”:

Chiara De Felice, classe 2 A – titolo del disegno “La prima bottega di Torre de’ Passeri”

Tania Maria Di Rito – classe 2 A – titolo del disegno “Arte temporanea” (la lavorazione della

ceramica)

Francesco Mangino – classe 2 A – titolo del disegno “Il mercato di una volta”

Nicole Rancati – classe 2 B – titolo del disegno “Le storie siamo noi” (il forno del paese)

Sofia Di Fabio – classe 2 B – titolo del disegno “La notte indimenticabile”. (il sisma del 2009).

Gli over 65 che hanno partecipato agli incontri a scuola:

Alberto Di Tommaso, Adelaide D’Ascanio, Angiolina Gagliardi, Giovanni Cordesco, Franco Di Giulio, Eugenia Di Giulio Lattanzio, Tonino Renzella, Fausta Morsella, Pina Trubiani, Giovanna Confalone, Antonio De Donatis, Tonino Mancini, Ornella Marulli, Nicola Grifone, Enrico Cappola, Mauro Cellini, Francesca Di Michele, Rosella Volpe, Romeo Battistelli e Antonio Castellano