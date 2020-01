Castello Piccolomini aperto in occasione dell’Epifania: info e orari

CELANO – Il nuovo anno è appena iniziato ma regala già grandi appuntamenti: a Celano, per il Castello Piccolomini è previsto un periodo ricco di idee e visite, anche guidate, tra le imponenti mura della meraviglia abruzzese, una location che si presta bene alle forti emozioni.

Domani 5 gennaio 2020, prima domenica del mese, come di consueto il Castello (Polo Museale dell’Abruzzo, diretto dalla Dott.ssa Lucia Arbace) sarà visitabile gratuitamente.

Ma per quanti sono curiosi o desiderosi di trascorrere l’Epifania all’insegna della storia e della cultura, oltre che della vista di bellezze abruzzesi, il Castello Piccolomini di Celano rimarrà aperto anche per l’intera giornata di lunedì 6 gennaio 2020 e rispetterà, con ordinaria modalità di accesso con biglietto, il seguente orario: 8.30 – 19.30; l’ultimo ingresso è previsto per le ore 19.

Per informazioni su visite guidate è possibile contattare la cooperativa Limes al numero 339.7431107.

Si tratta di un’ottima occasione per concludere le festività natalizie nel miglior modo possibile presso uno dei castelli più amati d’Abruzzo, dove nelle prossime settimane non mancheranno iniziative anche per i più piccoli, infatti l’Epifania porterà via solo le feste ma lascerà spazio a numerose attività.