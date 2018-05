Castel di Sangro, finali Corsa Campestre 2018: i risultati

CASTEL DI SANGRO – Si è svolta oggi a Castel di Sangro la Fase Regionale di Corsa Campestre dei Campionati Studenteschi riservata ai ragazzi delle scuole Secondarie di I e II Grado che hanno superato, rispettivamente, le selezioni provinciali. Una festa di sport e colori che questa mattina ha contribuito ad animare significativamente la bella cittadina dell’Alto Sangro con 300 studenti abruzzesi che hanno reso ancora più fascinoso l’area circostante il Palasport.

La manifestazione, promossa dall’USR Abruzzo – Uff. Coordinamento Educazione Motoria, Fisica e Sportiva, diretto da Antonello Passacantando su delega dell’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola, in collaborazione con il Comitato Regionale FIDAL della presidentessa Concetta Balsorio, con l’Istituto Comprensivo “Alda Merini” di Castel di Sangro della dirigente Angela Serafini, è stata fortemente voluta da Angelo Caruso, sindaco della città sangrina, come momento significativo per la promozione del territorio.

Non ha fatto mancare il suo contributo neanche la dirigente dell’IIs ” Patini- Liberatore”, Cinzia D’Altorio. L’evento é stato organizzato in ogni minimo particolare anche dai vari coordinatori provinciali di Educazione fisica, Marcella Rolandi di Pescara, Angelo Ciammaichella di Chieti, Marco Pompa di Teramo e Guido Grecchi de L’Aquila, forse anche per questo, ha visto una significativa partecipazione di pubblico.

Il programma ha preso sostanza intorno alle ore 09.00 con il ritrovo della giuria e dei concorrenti per l’accreditamento. Il primo colpo dello starter, Valentino Bacchilega, c’è stato alle 10.15 con la partenza delle cadette impegnate su una distanza di 1,5 km mentre per i maschietti giusto 500 mt di più.

A seguire, sui 2 km, é stata la volta delle allieve mentre i colleghi dell’altro sesso hanno dovuto sudare, anche qui, mezzo chilometro in più. L’iniziativa ha visto coinvolti circa 300 studenti provenienti dalle scuole dell’intera Regione, e si colloca nel panorama di eventi agonistici, ma sempre come momento d’integrazione e sintonia con i diversi contesti culturali ed ambientali. Oggi il vero protagonista é stato lo Sport inteso nella sua funzione di volano di valori ambientali, sociali, affettivi ed inclusivi e sempre all’insegna del Fair Play.

Suggestiva anche la cerimonia di premiazione che si é tenuta al termine della competizione, con l’assegnazione del titolo Regionale, individuale e per istituti, di Atletica. Sugli scudi gli allievi delle scuole teramane e teatina.

Corsa Campestre 2018: i risultati

Categoria Cadette

1 15 ROCCHIO Dalila 2005 CF CH204 I.C. N. 1 CHIETI 3:29 1

2 11 PICCIANI Giorgia 2005 CF CH202 IC CHIETI N.4 3:35 2

3 45 SERPENTE Costanza (I) 2004 CF TE205 I.C. TE 4 S. NICOLO’ A TORDINO 3:40

Categoria Cadetti

1 74 PIRI Mattia 2004 CM PE204 I.C. TORRE DE’ PASSERI 6:20 1

2 86 DE ANGELIS Matteo 2004 CM TE203 I.C. TERAMO 3 – D’ALESSANDRO 6:21

3 58 CASTELLUCCI Francesco 2004 CM CH202 IC CHIETI N.4 6:32

Categorie Allieve

1 48 ARAFI Hajar (I) 2002 AF TE503 IIS ALESSANDRINI-MARINO TERAMO 7:02

2 37 NORSCIA Anna 2003 AF PE504 L.S. D’ASCANIO PESCARA 7:19

3 12 D’IPPOLITO Sofia (I) 2003 AF AQ504 I.S.S. SULMONA 7:45

Categorie Allievi

1 91 Lupaiti Mohamed 2002 AM TE 502 LS Einestein Teramo

2 65 Rocchio Riccardo 2002 AM CH 501 IIS Savoia Chieti

3 93 Rocci Marco 2001 TE 502 LS Einestein Teramo

CLASSIFICHE PER ISTITUTI

Cadette

1 CH202 IC CHIETI N.4 12 3

2 CH204 I.C. N. 1 CHIETI 13 3

3 PE202 I.C. PESCARA 7 39 3

Cadetti

1 PE202 I.C. PESCARA 7 37 3

2 CH202 IC CHIETI N.4 41 3

3 TE202 I.C. ROSETO 2 45 3

Allieve

1 AQ503 L.S. FERMI SULMONA 13 3

2 PE501 L.S. DA VINCI PESCARA 38 3

3 CH504 V. EMANUELE II LANCIANO 41 3

Allievi

1 CH501 I.IS. SAVOIA CHIETI 23 3

2 AQ501 L.S. POLLIONE AVEZZANO 23 3

3 PE501 L.S. DA VINCI PESCARA 34 3

Si sono poi distinti:

Bekim Bekim di Chieti, Alessia D’Ottavio di Vasto e Francesco Fiore di Francavilla e Ivan Orlando di Chieti.