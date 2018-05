Castel di Sangro, l’8 maggio finali regionali di corsa campestre

Nel centro sangrino sono attesi 300 studenti abruzzesi in un percorso verde e suggestivo. Evento sportivo promosso dall’USR Abruzzo – Uff. Coordinamento Educazione Motoria, Fisica e Sportiva

CASTEL DI SANGRO – Sarà il percorso verde e suggestivo, nella zona circostante il Palasport di Castel di Sangro (AQ), ad ospitare, domani 8 maggio, la Fase Regionale di Corsa Campestre dei Campionati Studenteschi riservata ai ragazzi delle scuole Medie di I e II Grado che hanno superato, rispettivamente, le selezioni provinciali.

L’evento, di un certo rilievo sportivo promosso dall’USR Abruzzo – Uff. Coordinamento Educazione Motoria, Fisica e Sportiva, diretto da Antonello Passacantando su delega dell’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola, in collaborazione con il Comitato Regionale FIDAL della presidentessa Concetta Balsorio, con l’Istituto Comprensivo “Alda Merini” di Castel di Sangro della dirigente Angela Serafini, è stato fortemente voluto da Angelo Caruso, sindaco della città sangrina, come momento significativo per la promozione del territorio.

PROGRAMMA

Il programma prevede, a partire dalle ore 09.00, il ritrovo della giuria e dei concorrenti per accreditamento; alle ore 10.15 l’avvio della gara per le differenti categorie. L’iniziativa, che vede coinvolti circa 300 studenti provenienti dall’intera Regione, si colloca nel panorama di eventi agonistici, ma sempre di natura formativa, che hanno la propria ragione di essere anche come momento d’integrazione e sintonia con i diversi contesti culturali ed ambientali. Domani, perciò, il vero protagonista sarà lo Sport inteso nella sua funzione di volano di valori ambientali, sociali, affettivi ed inclusivi, all’insegna del Fair Play

La cerimonia di premiazione si effettuerà al termine della competizione, con inizio dalle ore 12.00, per assegnare il titolo Regionale, individuale e per istituti, di Atletica.