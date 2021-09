Casoli, Palazzo Tilli per un giorno fa un tuffo nel passato

Allestito un set per girare un video che consentirà di visitare virtualmente l’edificio a coloro che vorranno scoprirne le bellezze

CASOLI – Ciak si gira! Per un giorno a Palazzo Tilli a Casoli. è stato allestito per girare un video con tecnologie innovative che, una volta caricato on line, consentirà a coloro che vorranno scoprire le bellezze dell’edificio settecentesco di “visitare” e “partecipare “ virtualmente alla vita del Palazzo, oltre che di apprezzare l’intero territorio.

Scene di vita quotidiana del Settecento e dell’Ottocento. Gli ampi saloni della dimora storica. di proprietà dell’imprenditrice Antonella Allegrino, sono stati animati da dame e cavalieri, in eleganti abiti d’epoca, che hanno conversato nei salotti, partecipato a una cena di gala e a un gran ballo sulla terrazza.

“E’ stato veramente emozionante fare un salto nel passato e vivere l’atmosfera dell’epoca– spiega Antonella Allegrino – Gentiluomini e gentildonne, in costumi raffinati, si sono trovati perfettamente a loro agio nei saloni del Palazzo. L’idea di realizzare un video che prendesse spunto da una realtà virtuale e amplificata è nata in collaborazione con lo studio di consulenza aziendale Professionisti Integrati e con l’agenzia di digital marketing Unique Studio. Abbiamo progettato una ricostruzione storica all’interno di Palazzo Tilli con il supporto di Polvere di Eventi di Civitaquana (Pescara) e della Società di Danza di Chieti per i figuranti e i loro costumi. Il gruppo, una ventina di persone in tutto, è stato nostro ospite per un’intera giornata in cui sono state realizzate numerose riprese in ambienti diversi: nelle cantine, nelle stanze da letto, nel salone delle feste e nei salotti. I momenti più suggestivi sono stati l’arrivo in carrozza davanti a Palazzo Tilli e i balli sulla terrazza e nel salone, dove cavalieri e dame hanno danzato in coppia e in gruppo minuetti, valzer, mazurka, galop e polonaise, con una ricostruzione minuziosa dei passi e delle atmosfere. Le immagini, girate con telecamere in grado di effettuare riprese a 360°, verranno montate in un video che sarà caricato on line sul sito del palazzo e consentirà al fruitore di ‘partecipare’ alla vita all’interno della dimora storica attraverso una visualizzazione della realtà aumentata. Potrà guardarsi attorno e avere l’impressione di essere partecipe a ogni scena. Sarà un’esperienza curiosa, divertente e affascinante”.