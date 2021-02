Diretta Casertana – Teramo: ecco dove vedere la partita in tv o streaming

Domenica 14 febbraio alle 17.30 si gioca Casertana – Teramo per la 24° giornata del Girone C di Serie C. Informazioni dove vedere la partita

TERAMO – Tra le gare in programma per la 24° giornata del Girone C di Serie C c’é anche Casertana – Teramo, che si giocherà domenica 14 febbraio con calcio di inizio previsto per le ore 17.30. La gara si svolgerà, come da tempo accade, a porte chiuse in osservanza della normativa anti-Covid.

CRONACA DIRETTA DELLA PARTITA

La presentazione della partita

I padroni di casa vengono dalla pesante sconfitta esterna per 5-1 contro la Ternana e in classifica sono undicesimi, a pari merito con il Palermo, con 27 punti. Negli ultimi cinque incontri hanno conseguito 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte realizzando 5 e subendone 6. I biancorossi sono reduci dal pareggio interno per 1-1 contro il Monopoli e occupa la sesta posizione, in coabitazione con il Catania, a quota 34. Hanno ottenuto 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitto realizzando 4 reti e subendone 4. La partita in programma non rappresenta la prima volta tra le due squadre che si ritrovano nuovamente dopo che nell’ultima occasione la Teramo ha avuto la meglio con il risultato di 2-0.

L’arbitro

A condurre la gara sarà il signor Mario Saia di Palermo coadiuvato dagli assistenti Orazio Luca Donato di Milano e Nicola Tinello di Rovigo, quarto uomo il sig. Davide Di Marco di Ciampino (RM).

Dove vedere la partita in TV e in streaming

La gara Casertana – Teramo, valida per la 24°giornata del Girone C Serie C,verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La gara sarà trasmessa anche in diretta su Sky primafila /canale 253 satellite): per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 15 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 14.15 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Le probabili formazioni di Teramo – Monopoli

QUI CASERTANA – La Casertana potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-2-1 con Avella tra i pali e difesa composta dalla coppia centrale Ciriello-Carillo e da Hadžiosmanović e Setola ai lati. A centrocampo Icardi, Bordin e Izzillo. Sulla trequarti Cavallini e Varesanovic, di supporto all’unica Cuppone.

QUI TERAMO – Paci dovrebbe optare invece per un 4-2-3-1 con Lewandowski in porta, terzini Vitturini e Tentardini e al centro Soprano e Piacentini. A centrocampo Mungo, Santori e Arrigoni. In attacco Bombagi, Pinzauti, Costa Ferreira.

CASERTANA (4-3-2-1): Avella; Hadžiosmanović, Ciriello, Carillo, Setola; Icardi, Bordin, Izzillo; Cavallini, Varesanovic; Cuppone. Allenatore: Guidi.

TERAMO (4-3-3): Lewandowski; Vitturini, Soprano, Piacentini, Tentardini; Mungo, Santoro, Arrigoni; Bombagi, Pinzauti, Costa Ferreira. Allenatore: Massimo Paci.