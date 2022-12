Casalbordino, ciclocross e podismo in evidenza in questo fine 2022

CASALBORDINO – A Casalbordino è in piena fase di “decollo” la fervente attività organizzativa della Polisportiva Casalbike che vuole chiudere in grande stile l’anno solare 2022 con una gara messa agli archivi (Trofeo Bar La Svolta) e un’altra da preparare a ridosso del Natale (Pi li Ruell de lu Casal). Nota di merito alla sapiente e collaudata organizzazione capitanata da Bruno Fantini insieme all’amministrazione comunale casalese che ha dato il suo supporto costante per tutta la stagione al gruppo di lavoro della Casalbike non solo con gli eventi di questo mese di dicembre ma anche quelli dei mesi passati (a gennaio la prima edizione del Trofeo Bar la Svolta di ciclocross, a marzo il Trofeo Bistrot 69 di mountain bike, a giugno una gara di triathlon del circuito 3-For-Tri, a luglio il Campionato Nazionale Duathlon Uisp e ad agosto l’evento podistico dalla Madonnina del paese a quella del Lido). Fuori Casalbordino in archivio anche due gare di mountain bike a Casalanguida e a Pizzoferrato tra luglio e agosto. La Polisportiva Casalbike è anche parte attiva del circuito di ciclocross Go Fast Cross Cup condiviso assieme alla Uisp Abruzzo-Molise e alle due società ciclistiche della provincia di Teramo: il Team Go Fast Event e il Team Go Fast.

CICLOCROSS – La seconda edizione del Trofeo Bar La Svolta, gara appartenente al trittico Go Fast Cross Cup, ha assegnato in prova unica i titoli regionali di ciclocross Uisp. Tanti i concorrenti (anche dalle Marche e dal Molise) che si sono riversati nella cittadina casalese per disputare la gara nella formula di 50 minuti più un giro. La vittoria è stata ad appannaggio di Alessandro Dell’Orso (Team Iachini Cycling) con un netto margine su Giampietro Cinosi (Pro Life Racing Team) e Nicola Lucio Ciancaglini (Montenero Bike Kmax). Tra le donne Cinzia Zacconi della New Mario Pupilli si è imposta davanti alla compagna di squadra Ana Maria Risca. Questi i nuovi campioni regionali ciclocross per la Uisp: Domenico Galante (Non Solo Ciclismo) tra gli élite sport, Alessandro Arrigoni (Bike 99) tra i master 2, Alessandro Dell’Orso (Team Iachini Cycling) tra i master 3, Gianni Zaccaria (Pro Life Racing Team) tra i master 4, Enzo Giardino Di Lollo (Team Iachini Cycling) tra i master 5, Carlo Tudico (Pro Life Racing Team) tra i master 7 e Giuseppe Cinalli (Team Naturabruzzo) tra i master 8.

PODISMO – Nel giorno dell’antivigilia di Natale (venerdì 23), la Polisportiva Casalbike ha in cantiere l’organizzazione della seconda edizione della gara podistica Pi li Ruell di lu Casal (Trofeo Vini Alberto Tiberio) unendo la suggestività del centro storico di Casalbordino in piena atmosfera natalizia con il piacere di partecipare a una gara podistica in una veste notturna (partenza alle 19:00 presso Bar Giuliante) sia nella competitiva di 8 chilometri che nella passeggiata non agonistica di 5,5 chilometri. Per iscriversi alla manifestazione del 23 dicembre, la quota è di 10 euro per la competitiva (pagamento con ricarica postepay 5333 1711 2378 8560 – FNTBRN53R21G237P Fantini Bruno, inviando foto della tessera al numero 333-8024294 o via mail a brunofantini53@gmail.com) e di 7 euro per la non competitiva (pagamento sul posto).