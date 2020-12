CASALBORDINO – “L’UGL esprime sgomento per la grave tragedia sul lavoro avvenuta oggi a Casalbordino, in provincia di Chieti dove si è verificata un’esplosione all’interno di una fabbrica di fuochi d’artificio in cui hanno perso la vita 3 persone. L’ennesimo e inaccettabile incidente sul lavoro, sul quale mi auguro che le Forze dell’ordine facciano piena luce. Occorre intensificare gli sforzi implementando i controlli e la formazione sulla sicurezza, soprattutto laddove si svolgono mansioni ad alto rischio infortuni per fermare una volta per tutte queste stragi. In tal senso l’UGL è in tour in Italia con la manifestazione ‘Lavorare per Vivere’ al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sul triste fenomeno delle ‘morti bianche’”. Lo hanno detto in una dichiarazione congiunta Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL e Gianna De Amicis, Segretario Regionale UGL Abruzzo, in merito all’esplosione che si è verificata in una fabbrica di fuochi d’artificio a Casalbordino, in provincia di Chieti.

Casalbordino, Capone e De Amicis su esplosione in fabbrica di fuochi d’artificio ultima modifica: da