CASALANGUIDA – Si è svolto nella sala consiliare del Comune di Casalanguida l’incontro tra sindaci e consiglieri comunali del territorio e l’Associazione Abruzzo in Europa, per conoscere le opportunità offerte dai fondi diretti dell’Unione Europea rivolti ai Comuni.

Hanno partecipato i sindaci di Casalanguida, Guardiagrele, Liscia, Palombaro, Pollutri, San Buono, Scerni, Ripa Teatina, Roccaspinalveti, Roccamontepiano, Rocca San Giovanni, Villamagna, Vacri.

L’avvocato Fabio Petricca, consulente di Abruzzo in Europa, ha illustrato ai sindaci le attuali opportunità di accesso a fondi europei per la realizzazione di importanti progetti di sviluppo per le realtà locali.

«Ringrazio l’avvocato Petricca per aver accolto il nostro invito», ha commentato il sindaco di Casalanguida Luca Conti, che ha promosso l’incontro. «C’è stata una buona partecipazione di colleghi sindaci e consiglieri comunali con cui si è innescato un positivo confronto. Per noi amministratori, soprattutto delle realtà più piccole, è fondamentale poter accedere a fonti di finanziamento per la realizzazione di progetti per le nostre comunità».