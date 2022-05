Cartoons On The Bay a Pescara: programma 2022

Dal 1° al 5 giugno Rai Kids sarà presente a Piazza Salotto con alcuni appuntamenti per incontrare e far giocare i piccoli telespettatori

PESCARA – In occasione della nuova edizione di Cartoons On The Bay, in programma a Pescara dall’1 al 5 giugno, Rai Kids sarà presente con alcuni appuntamenti per incontrare e far giocare i piccoli telespettatori. “Un’onda di divertimento” è lo slogan scelto dalla struttura Rai dedicata ai bambini e ragazzi, che porterà a Pescara i principali protagonisti di programmi e serie in onda su Rai Yoyo e Rai Gulp. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito e si svolgeranno a Piazza Salotto.

L’ex campione di volley Andrea Lucchetta e i protagonisti della nuova serie animata “Super Spikeball” saranno al centro dell’evento volley SR, realizzato con la Federazione italiana di pallavolo.

PROGRAMMA

Da giovedì 2 a domenica 5 giugno, dalle 16 alle 20, piazza Salotto, diventerà un palazzetto a cielo aperto per giocare a pallavolo e provare tutte le discipline sportive legate alla pallavolo dedicate a bambini e ragazzi di ogni età.

Venerdì 3 giugno, dalle 11 alle 12.30, tutti i bambini potranno incontrare e farsi fotografare con alcuni dei loro beniamini di Rai Yoyo. Ci saranno Masha e Orso, Grande Puffo, Puffetta, Pinocchio e Freeda. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16, gli stessi personaggi saranno protagonisti di momenti di gioco che coinvolgeranno i bambini e le loro famiglie.

Alle 17.15 appuntamento con i protagonisti di “Acqua Team – Missione mare”. La biologa marina Mariasole Bianco, l’illustratore Riccardo Mazzoli e Otty Il Polpo spiegheranno l’importanza di passare “dall’animazione all’azione” per salvaguardare i mari dalla plastica.

Alle 17.45 si ballerà con Carolina Benvenga e Topo Tip sulle note delle più famose Baby Dance. Alle 18.15 la giornata si concluderà con la Rai Kids Parade. Carolina Benvenga presenterà i personaggi di Rai Yoyo più amati: Masha e Orso, i Puffi, Pinocchio e Freeda, Bluey, Bing e Topo Tip.

Sabato 4 giugno, dalle ore 17.00, sempre a Piazza Salotto, ci sarà il “Rainbow Kids Show”. Laura Carusino presenterà uno spettacolo con alcuni dei personaggi più amati dei cartoni animati di Rai Yoyo come “44 Gatti”, “Pinocchio and Friends” e “Summer & Todd – L’Allegra Fattoria”.

Inoltre sono previsti diversi appuntamenti riservati alle scuole. Protagonisti di questa sezione saranno Armando Traverso (volto di Rai Yoyo e di Rai Radio Kids), Oreste Castagna (protagonista di “Oreste che storia” su Rai Yoyo), Andrea Lucchetta e i cartoni animati in onda su Rai Yoyo e Rai Gulp.

Gli appuntamenti sono realizzati da Rai Kids in collaborazione con Soluna Eventi, Rainbow S.p.A., Graffiti S.r.l e WorldRise, Bm Srl, Lucky Dreams e DiStefano Production.