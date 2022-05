Borgo diVino in tour a Città Sant’Angelo: programma 2022

Il weekend del 3, 4 e 5 giugno segna la terza tappa della kermesse del buon bere con dieci tappe tra le località più interessanti del panorama nazionale

CITTÁ SANT’ANGELO – Sarà Città Sant’Angelo, tra le colline che si mescolano tra il pescarese e la zona vestina, a ospitare la terza tappa di Borgo DiVino in Tour, rassegna enologica organizzata da Valica, la prima tourist marketing company in Italia, in collaborazione con il Consorzio Ecce Italia e promossa dall’Associazione “l Borghi più belli d’Italia”.

Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 giugno il centro storico di Città Sant’Angelo, certificato tra “I Borghi più belli d’Italia”, vi invita a celebrare la “stagione del buon bere” con il terzo di dieci appuntamenti di un tour itinerante in giro tra i borghi italiani più rappresentativi della produzione vinicola nazionale.

Turismo ed enogastronomia: un binomio perfetto

Borgo diVino in Tour è un evento “diffuso” in cui il pubblico ha la possibilità di conoscere vini di qualità e degustarli all’interno di contesti di particolare suggestione, valorizzati e fruibili nel complesso della loro offerta turistica. Dieci tappe, in altrettanti Borghi e Regioni d’Italia, dove turismo ed enogastronomia si sposano regalando esperienze memorabili di viaggio e di gusto.

Obiettivo di Borgo diVino in Tour è quello di consolidarsi come strumento capace di contribuire a incentivare l’indotto economico dei territori ospitanti, promuovendo tanto l’offerta turistica locale quanto il patrimonio produttivo dei Borghi più belli d’Italia, dove le produzioni vitivinicole occupano un posto di primo piano: etichette di rilevanza nazionale e internazionale, grandi e piccole produzioni, talvolta vere e proprie perle enologiche che traducono il lavoro, la filosofia e la passione dei tanti “artigiani del vino”.

Punto di forza di ogni evento sarà il coinvolgimento dei principali attori del territorio (associazioni, consorzi di tutela, esercizi ristorativi, strutture ricettive, ecc.), essenziali per rispondere al meglio alla domanda di turisti e visitatori interessati a vivere il luogo come esperienza.

“Borgo diVino è un evento molto importante per Città Sant’Angelo – spiega il sindaco Matteo Perazzetti -. Un connubio perfetto tra l’enogastronomia e la cultura. Degustare vini prestigiosi, camminando tra i vicoli e i monumenti angolani, renderà quest’esperienza unica per i visitatori. Come amministrazione crediamo molto nel turismo enogastronomico perché negli ultimi anni si sta tornando alla passione del vino, per conoscerlo, capirlo e gustarne ogni essenza. Borgo diVino consente di assaggiare prodotti di qualità attraverso un percorso stabilito, in una cornice fiabesca come quella di Città Sant’Angelo”.

Dove, come e quando

È tra le incantevoli vigne delle colline angolane, nel cuore del centro storico del paese, che prenderà il via la terza tappa di Borgo DiVino 2022. L’appuntamento a partire dalle 18 fino a mezzanotte per tutti i 3 giorni del fine settimana dal 3 al 5 giugno. Oltre 100 etichette provenienti da più di 30 cantine presenti sul territorio abruzzese, ma anche altre provenienti da altre regioni come Piemonte, Toscana, Marche, Lazio, Sicilia. Potrete degustare vini locali come il Montepulciano, il Trebbiano, il Pecorino, la Passerina o il Cococciola.

Un evento aperto a tutti, che spezza l’antico dualismo tra esperti e dilettanti mettendo tutti sullo stesso piano e aprendo un mondo fatto di assaggi, degustazioni, percorsi formativi e tradizioni. Borgo diVino è anche scoperta di alcuni tra i Borghi più belli d’Italia. A Città Sant’Angelo da non perdere le bellezze artistiche della Collegiata di San Michele Arcangelo, la chiesa di Santa Chiara e quella di Sant’Agostino, ma anche il teatro comunale e i tesori nascosti di palazzo Crognale e degli altri siti medievali, immersi in un panorama che abbraccia tanto il mare quanto la montagna.

All’interno di Città Sant’Angelo verrà tracciato un percorso di degustazione che toccherà i luoghi di maggiore interesse turistico con stand dedicati alle cantine e un originale percorso formativo sul mondo del vino, raccontato in circa 20 pannelli espositivi.

Durante l’evento Borgo DiVino, i visitatori potranno assaggiare le specialità del Borgo dalle botteghe e dai ristoranti presenti sul territorio come i fiadoni (rustici tipici abruzzesi), bruschette, tarallucci e tanto altro.

Come funziona

I sapori si fonderanno con le bellezze territoriali dei Borghi più belli d’Italia in un’esperienza totalizzante nel mondo enogastronomico italiano. Per degustare i vini occorre acquistare un voucher del costo di €15 (sia online che in loco), che dà diritto a ben otto degustazioni diverse. Un kit composto da calice da degustazione e sacchetta sarà l’accompagnatore del visitatore per tutta la durata dell’evento.

Borgo diVino – dichiara Fiorello Primi, Presidente de “I Borghi più belli d’Italia” – è una delle manifestazioni nazionali più importanti che l’Associazione, grazie all’apporto organizzativo di Valica, promuove per rilanciare il turismo enogastronomico, settore importante per la ripresa post covid. Le produzioni agricole, quella del vino soprattutto, rappresentano un elemento fondamentale per la tutela del paesaggio e dell’ambiente e per garantire un futuro alle comunità che vivono nei Borghi. La valorizzazione e la promozione delle produzioni agricole è parte integrante della missione dell’Associazione, che si prefigge lo scopo di mantenere e valorizzare il grande patrimonio di tradizioni, cultura e arte di cui le comunità borghigiane e dei territori circostanti sono gelose custodi.

Borgo diVino è un evento nazionale Itinerante capace di fondere al meglio il turismo con l’esperienza enogastronomica, di far incontrare produttori e appassionati in contesti favolosi e unici come i Borghi più belli d’Italia. L’obiettivo del tour – conclude Luca Cotichini di Valica – è la promozione turistica ed eno- gastronomica. Nel 2022 raddoppiamo le tappe e tocchiamo altre 5 regioni. Nel 2023 punteremo a coprire tutto il territorio Nazionale. Con Borgo di Vino, Valica crea un altro format capace di far vivere esperienze autentiche al nostro ampio pubblico che ci segue sui vari siti.

Matrimonio nel Borgo

La tappa dell’evento nazionale Borgo diVino prevede anche alcune iniziative dedicate alla presentazione del progetto “Matrimonio nel Borgo Città Sant’Angelo”, che ha come finalità quello di valorizzare il recupero e le rievocazioni storiche delle tradizioni dello sposalizio angolano, attraverso momenti di arte, cultura e folklore. Caratteristica specifica del progetto è la riproposizione, in una forma dinamica e moderna, delle antiche tradizioni e dei riti nuziali, dal banchetto al corredo della sposa, con le ricamatrici che mostreranno dal vivo le lavorazioni artigianali dei merletti: il Tombolo, il Chiacchierino e l’Uncinetto. Inoltre, tra mostre fotografiche e proiezioni di video, venerdì 3 giugno alle 22, nel cuore del centro storico sarà rievocato il rito della “serenata”.

I PROMOTORI

L’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” è nata nel 2001 in seno alla Consulta del Turismo dell’A.N.C.I. dall’esigenza di valorizzare il grande patrimonio di storia, arte, cultura, ambiente e tradizioni presente nei piccoli centri italiani che sono, per la grande parte, emarginati dai flussi del turismo di massa. Ne fanno parte ad oggi 334 Comuni, espressione dell’Italia più vera e autentica in quanto custodi di atmosfere, profumi e sapori capaci di elevare “la tipicità” a un modello di vita da “gustare” con tutti i sensi.

GLI ORGANIZZATORI

Valica è la prima società in Italia per “suggerimenti” turistici ed enogastronomici. Un vero Travel & Food data developer, con oltre 40 siti (proprietari o in concessione: da Paesionline.it a Turistipercaso.it a Ricette della nonna…) che compongono il network: 10 milioni di utenti unici, 25 milioni di pagine viste ogni mese, 4 milioni di follower sui social e 4,5 milioni di contatti diretti. Da 15 anni Valica è in continua espansione, in termini di business e di relazioni e si propone come “tourist market company” leader del mercato italiano

Ecce Italia nasce nel 2013 come Rete delle aziende operanti nel circuito dei Borghi più belli d’Italia per valorizzare il patrimonio produttivo ed enogastronomico di questi territori. Opera con il marchio I Borghi più belli d’Italia per la creazione di nuove opportunità commerciali e di visibilità a favore di piccole e medie aziende dei Borghi – le cui produzioni sono sinonimo di qualità, tradizione, sostenibilità ambientale e cultura dei territori – e in ambito enogastronomico per la promozione delle cucine tipiche dei Borghi.