Cartoline di Giulianova 2019, al via la terza edizione

GIULIANOVA – Tutto pronto per la terza edizione di Cartoline di Giulianova 2019. In un’estate così briosa, da Agosto, i Turisti e cittadini avranno presto l’opportunità di ottenere una delle 5000 nuove e meraviglie Cartoline di Giulianova, di ben sei autori noti dai giuliesi: Bruno Amadio, Fausta Olivieri, Gianni Caprioni, Mauro Di Bonaventura, Mauro Piunti, Sandro Di Remigio.

Le foto si potranno reperire nelle attività ove presente la specifica locandina e sono state accuratamente scelte dalla Pro Loco Giulianova Vivere Il Mare, in collaborazione con l’Associazione Culturale “Meglio Della Fantasia”. Ancora una volta nulla è stato lasciato al caso.

Dopo gli scatti della seconda edizione 2018, con tributo al fotografo Lucio Merlo e in memoria dello scultore Roberto Macellaro, quest’anno due scatti sono a ricordare Don Ennio nel primo anniversario dalla sua scomparsa e due arrivano dalla “Festa Del Mare” 2018, come riconoscimento al Presidente Marco Verticelli e all’Ente Porto di Giulianova, per l’impegno dimostrato, negli ultimi anni, nella promozione del Porto turistico, più rinnovamento, più servizi, più cultura e tanto altro.

I rimanenti scatti altrettanto significativi hanno il potere di rievocare riflessione, bellezza, musica, buonumore e divertimento. A copertura dei costi del progetto c’è il Patrocinio del Comune di Giulianova, grazie all’assessore al Turismo Marco Di Carlo che ha riconosciuto l’utilità della promozione Turistica.

Naturalmente tutto questo è stato possibile per la concessione gratuita delle foto da parte degli autori ed i primi ringraziamenti vanno a loro. Non di meno è stato vitale l’impegno di Maurizio Di Filippo, per aver coordinato il tutto in autonomia, attraverso anche la nuova e fondamentale presenza sul territorio della Pro Loco Giulianova Vivere Il Mare.