A Stella Maris Festa della Beata Vergine Maria: orari messe, processione

Questo fine settimana del 3 e 4 agosto la Chiesa di Via Scarfoglio presenta diversi appuntamenti con la preghiera, vediamo quali

PESCARA – In questo weekend del 3 e 4 agosto si celebra a Stella Maris Pescara la Festa della Beata Vergine Maria. Andiamo a vedere nel dettaglio il programma religioso di questa nuova edizione 2019 per tutti i fedeli che ne vorranno prender parte. In questa edizione la comunità francescana e il comitato festa B.V.M. Stella Maris – Pescara – Viale E. Scarfoglio, comunicano quanto segue: “a causa della grandinata che ha provocato gravi danni alla struttura della Chiesa, rendendola non agibile, si è deciso di svolgere solo il programma religioso, con la prevista processione, annullando il programma riguardante i festeggiamenti civili”.

Sabato 3 agosto

18.15 Santo Rosario

18.45 Vespri

19 Santa Messa Solenne celebrata da padre Damiano Di Stefano O.F.M. Guardiano della comunità Francescana, anima il coro parrocchiale.

Domenica 4 agosto

8.30 / 10 / 11.30 orari delle Sante Messe

18,15 Santo Rosario

18.45 Vespri

19 Santa Messa solenne presieduta dal Ministro Provinciale P. Luigi Recchia animata dal Gruppo di Padre Pio della Parrocchia

20 Processione lungo le vie del quartiere e accompagnamento musicale “Complesso Bandistico di Serramonacesca”

20.30 da Piazza le Laudi Benedizione alla città di Pescara