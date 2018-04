Cartolina di Giulianova 2018: le novità della nuova edizione

GIULIANOVA (TE) – L’Associazione Culturale “Meglio Della Fantasia” torna con “Cartolina di Giulianova 2018”. Tutto questo grazie alla gratuita concessione da parte di nove autori quali: Bruno Amadio, Fausta Olivieri, Gianni Caprioni, Valentina De Santis, Giovanni Dell’Olio, Claudio Nanni, Flaviano Poliandri, Mirko Marinozzi, Fabiana Mennillo Vitale. Tante le novità di questa edizione.

Un esempio è una foto da tributo a Lucio Merlo, storico personaggio Giuliese e grande appassionato di fotografia. Riproposto anche un scatto per ricordare Roberto Macellaro, importante artista e scultore Giuliese scomparso recentemente all’età di 80 anni.

In tutto sono 20 immagini da cartoline, di cui diverse inedite ed è ancora una volta una più bella dell’altra. I turisti e i cittadini li potranno ricevere in omaggio in una delle quasi cento attività Giuliesi aderenti all’iniziativa. Per ora in circolazione ne sono state distribuite 5000, ma entro Luglio l’Associazione intende stamparne altre, dando ai turisti e cittadini un’ulteriore possibilità per averle.

Dal fronte di “Giulianova Fotografia” è stato presentato il video fotografico 2018, composto da circa 500 scatti di Giulianova. Chiunque può averlo. L’invito è rivolto sopratutto alle attività di Giulianova che potranno trasmetterlo nel proprio esercizio commerciale.

Per richiederlo basta scrivere “Voglio il video” ricordando la propria email a radioazzurragiulianova@gmail.com.