Una cartolina con Farindola di notte in occasione della festa patronale

La cartolina raffigura una veduta aerea in notturna di Farindola, mentre sul timbro è riprodotta un’immagine di San Nicola di Bari

FARINDOLA – È in programma lunedì 6 dicembre, in occasione della festa patronale di San Nicola, la presentazione della cartolina e dell’annullo filatelico dedicati al Comune di Farindola. La cartolina raffigura una veduta aerea in notturna di Farindola, mentre sul timbro è riprodotta un’immagine di San Nicola di Bari.

Per l’occasione, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo, che sarà allestito in Municipio, dalle ore 16.30 alle ore 18.00. All’evento, con accesso regolamentato, parteciperà il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, e alcuni rappresentanti locali di Poste Italiane.

“La cartolina il e timbro dedicato al Comune di Farindola – commenta il sindaco – rappresentano una testimonianza importante della presenza di Poste nella quotidianità della comunità farindolese. Per noi è motivo di orgoglio condividere questo momento di festa con tutta la struttura di Poste Italiane, che con il loro calore e il loro sorriso regalano quotidianamente momenti di felicità ai cittadini”.

L’iniziativa è parte del programma dei nuovi impegni a favore dei Piccoli Comuni, annunciato dall’amministratore delegato Matteo Del Fante, ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate. La realizzazione di tali impegni è consultabile sul sito web http://www.posteitaliane.it/piccoli-comuni.

L’evento segna una nuova tappa nel dialogo e nel confronto con Poste Italiane e avvicina ancora di più l’Azienda al territorio, seguendo un percorso fatto di impegni reali, investimenti e opportunità concrete, al servizio della crescita economica e sociale del Paese.

Il progetto è coerente con i principi ESG sull’ambiente, il sociale e il governo di impresa che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese.