Carnevale 2020 a Montesilvano con la sfilata della mascherina più bella

MONTESILVANO – In occasione della festa del carnevale, domenica 23 febbraio in piazza Diaz e in via Roma, si svolgerà la manifestazione “La Mascherina più bella”, con la premiazione dei vestiti più originali. Il pomeriggio, riservato non solo ai bambini, si aprirà alle 15,30 con il gruppo musicale Bim Bum Bam Band, che proporrà le cover delle sigle dei cartoni a partire dagli anni ’80 e alle ore 16,15 inizierà la sfilata riservata ai bambini dai 0 ai 7 anni e dai 7 ai 14, nella lunga passerella allestita in via Roma. L’iniziativa si concluderà alle ore 18,00 con la cover dei cartoni.

“In occasione del carnevale, dopo il successo degli eventi natalizi – spiega il sindaco Ottavio De Martinis -, abbiamo voluto proporre le varie iniziative in piazza Diaz, coinvolgendo anche via Roma. Nei prossimi mesi si svolgeranno altre manifestazioni per valorizzare l’area e in particolare il centro cittadino con l’obiettivo di coinvolgere le famiglie montesilvanesi, affinché possano godersi gli eventi organizzati dalla nostra amministrazione comunale senza essere costretti a recarsi nelle città limitrofe”.

“Domenica premieremo le mascherine più belle – afferma l’assessore dalle Manifestazioni Deborah Comardi – , quella del carnevale è una manifestazione molto attesa che ha sempre visto la partecipazione di numerosi bambini, i quali si sono esibiti nella sfilata con costumi molto originali. Siamo certi che anche quest’anno non deluderanno le aspettative. Inoltre, ci saranno per loro zucchero filato e pop corn. Alla fine della sfilata una giuria, composta anche dall’attrice Tiziana Di Tonno, sceglierà i vestiti più belli e originali”.