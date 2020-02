L’Aquila, gli esercizi commerciali per “Carnevale in piazza”: ecco quali

Il 23 febbraio saranno aperti negozi, bar e ristoranti aderenti al progetto Centro Commerciale Naturale dell’associazione Città di Persone

L’AQUILA – Sarà una domenica di Carnevale piena di vita per il centro storico della città di L’Aquila, a fare da cornice al “Carnevale in Piazza” dedicato a tutti i bambini e organizzato da Mamme per L’Aquila con il Comune dell’Aquila e il sostegno del Rotary Club L’Aquila Gran Sasso d’Italia, Fondazione Carispaq e Ance L’Aquila, saranno aperti negozi, bar e ristoranti aderenti al progetto Centro Commerciale Naturale dell’associazione Città di Persone.

L’invito a vivere una giornata di festa è rivolto a tutti i cittadini, venite a divertirvi in centro!

Troverete aperti: trattoria Baci e Abbacchi, La Luna gadget, Il primo Papavero ristorante, Gioielleria Mastropietro, Rust Store, BioKimya, Vini Biagi, 100 Montaditos, Mai Più Senza, pasticceria Tullio Manieri, Silvestro’s Irish Pub, La Porcellana Bianca, La grotta di Aligi ristorante, Wycon, Caffé Cavour, Armenia gioielli, La dolce vita, Playwood, L’Opera ristorante, Bar del Corso, I Due Magi, Mazzitti calzature, ristorante Corso Stretto, Marta Sista, Fell Good, Sound Garden, Piripù giochi, Art Cafè, Wooden, The Coffy Way, Napapijri D’Altorio, ristorante Connubio, Runway, Café Noir calzature, Peterland.