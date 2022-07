Carnevale estivo Giulianova, il programma dell’edizione 2022

Conto alla rovescia per il primo Carnevale estivo giuliese. Pronti i carri allegorici con decine di figuranti in maschera. Coinvolti tutti i quartieri cittadini

GIULIANOVA – Mancano solo due giorni al via ufficiale della prima edizione del Carnevale giuliese. La manifestazione, preparata da mesi, si svolgerà al Paese e al Lido in due date diverse: giovedì prossimo, 21 luglio, nella parte alta della città; sabato 23, sul lungomare monumentale. Tutti i quartieri cittadini sono stati coinvolti nell’allestimento dei sei carri allegorici, che attendono solo di sfilare nella due giorni più chiassosa e fantasiosa dell’estate.

Si parte dunque giovedì, alle 20, quando carri e carristi saranno pronti alla partenza, nel piazzale del Santuario dello Splendore. Il corteo procederà lungo l’omonimo viale fino a piazza Belvedere, dove si svolgeranno i festeggiamenti finali. Stesso programma previsto per sabato, 23 luglio. Teatro della parata, sempre con inizio alle 20, saranno stavolta il piazzale antistante lo stabilimento Caprice (dove si formerà il corteo), il lungomare monumentale e, tappa conclusiva, piazza del Mare.

Sui palchi del gran finale, in entrambe le giornate, la show girl Raffaella Fico, chiamata dagli organizzatori a tenere a battesimo la manifestazione.

L’estrazione della lotteria abbinata si terrà alle 22 di domenica 31 luglio, in piazza Buozzi.

Colonna sonora delle sfilate sarà la musica caraibica dei Bandao, gruppo di trenta animatissimi percussionisti.

“Sarà una grande festa per tutti – sottolinea il direttore artistico Daniele Panichi – Dopo due anni, torna il Carnevale a Giulianova, in attesa del bis invernale. In tanti, da ogni quartiere, hanno aderito alla manifestazione. Il loro entusiasmo, giovedì e sabato, sarà al massimo. E siamo certi che giuliesi e turisti premieranno con una presenza massiccia un impegno che, nei mesi, non è mai venuto meno”.

“Il Carnevale giuliese segna un grande ritorno – aggiunge l’assessore al Turismo e agli eventi Marco Di Carlo – La manifestazione, prima ancora di essere una parentesi di allegria collettiva offerta al pubblico, è stata ed è un’occasione di aggregazione per gli abitanti dei quartieri, una sfida che coinvolge grandi e bambini, e che non vedrà né vincitori né vinti. Per Giulianova sarà pure un’imperdibile opportunità per mettersi in vetrina e sfoderare le sue bellezze, sotto tutti i punti di vista”.