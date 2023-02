Carnevale 2023 in Piazza della Repubblica a Roseto degli Abruzi

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Si terrà martedì 21 febbraio a partire dalle ore 16:30 in piazza della Repubblica il “Carnevale in piazza”, kermesse organizzata dalla ASD Rangers Experience con il patrocinio del Comune di Roseto degli Abruzzi.

“Si tratta del primo dei 20 eventi per bambini targati #rosetopertutti, un calendario di appuntamenti che animerà fino a fine anno varie zone e location della nostra città con manifestazioni varie, laboratori, animazione e spettacoli rivolti a bambini e ragazzi” spiegano il Sindaco Mario Nugnes, e gli assessori Francesco Luciani e Annalisa D’Elpidio.

La festa di Carnevale proporrà diverse attività e giochi in piazza per i più piccoli come tiro con l’arco, corsa con i sacchi, lancio del lazo, tiro alla fune, lancio del ferro e duello del cowboy. “Invitiamo tutti a partecipare numerosi, sarà una splendida occasione per festeggiare il Carnevale tutti assieme nel cuore della nostra città” sottolineano gli amministratori.