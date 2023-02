Carnevale 2023 alla Palestra Polivalente di Fossacesia

FOSSACESIA – Torna il Carnevale e a Fossacesia si torna a far festa. L’appuntamento è per il 21 febbraio, nella Palestra Polivalente, in via Primo Maggio. Dalle ore 18, organizzato dall’Assessorato alle Politiche Sociali, piccoli e grandi potranno divertirsi con animazioni, musica e tanti altri momenti di intrattenimento, senza dimenticare l’impegno civile. Quest’anno, infatti, insieme alle maschere, ai colorati coriandoli, ci sarà spazio anche da dedicare alla lotta contro il bullismo, con un Flash Mob, che prevede in programma il ballo di Mercoledì Addams. Il messaggio dell’Amministrazione Comunale di Fossacesia è chiaro: spensieratezza e divertimento sono le essenze del Carnevale ma sempre senza eccedere e nel rispetto degli altri.

