Teramo, consegna del leone stiloforo all’attrice Elisa Di Eusanio

TERAMO – Ieri pomeriggio, 17 febbraio 2023, in una gremita sala Ipogea, si è svolto l’appuntamento di eXtramuros dedicato ad Elisa Di Eusanio, che ha visto l’artista teramana dialogare con la giornalista Tania Bonnici Castelli e raccontare al pubblico in sala il suo intenso percorso artistico.

Nell’occasione il Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto, accompagnato dal presidente del consiglio Alberto Melarangelo, dal consigliere comunale Piergiorgio Passerini, dal consigliere comunale delegato al progetto eXtramuros Luca Pilotti e alla presenza dei responsabili alla direzione artistica e all’organizzazione del progetto Roberta Melasecca e Pina Manente, ha consegnato all’attrice teramana, a nome dell’intera Amministrazione Comunale, un leone stiloforo come riconoscimento da parte della città per i suoi meriti artistici.

“Siamo particolarmente orgogliosi di aver consegnato questo riconoscimento ad Elisa Di Eusanio – sottolinea il primo cittadino – un’artista poliedrica che grazie al suo talento e al suo impegno ha portato il nome della nostra città fuori dai confini regionali. Come Amministrazione non possiamo che valorizzare le eccellenze del territorio e la consegna del leone ad Elisa va proprio in questa direzione. Elisa ha mosso i primi passi proprio nella sua città, ne ha portato il nome a livello nazionale e ha sempre dimostrato che il suo cuore è qui, a Teramo”.

Al termine dell’incontro alla sala Ipogea l’artista teramana ha omaggiato la sala leggendo una lettera che ha dedicato a Teramo.

“La compassione, la gentilezza, tutti questi colori io li ritrovo ancora più vivi quando torno da te, perché è nella semplicità delle piccole cose, negli affetti di una vita, che io oggi ritrovo la parte più pura di me ed è questa purezza che io voglio custodire – ha detto Elisa Di Eusanio leggendo la lettera alla platea – Sogno per te tanta vitalità Teramo mia, tanta energia, voglia di vivere, piena di luce e colori perché te lo meriti”.

Dopo ben otto incontri con dieci eXtramuros, iniziati dal mese di dicembre 2022, la manifestazione sta entrando, dunque, nel vivo e si conduce verso la seconda fase, Io ti racconto, passeggiate condotte da guide d’eccezione che disveleranno la città attraverso angolazioni e prospettive originali, riportando all’attenzione personaggi che hanno lasciato tracce invisibili ma che con la loro storia offrono chiavi di lettura sull’oggi. La terza e ultima fase, che avrà come sede l’Arca – laboratorio d’arte contemporanea e che sarà presentata in una prossima conferenza stampa, porrà il suo focus sulle ricerche artistiche contemporanee e coinvolgerà la cittadinanza e le scuole.

Elisa Di Eusanio nasce a Teramo il 12/08/80. Si diploma all’Accademia Nazionale D’Arte drammatica Silvio D’Amico e debutta giovanissima al fianco di Carlo Giuffrè in Miseria e Nobiltà nel ruolo di Gemma. Seguono numerose esperienze teatrali che la vedono impegnata nel teatro classico, contemporaneo e nella commedia. Debutta al cinema nel film Come tu mi vuoi di Volfango De Biasi e partecipa a numerosi film e serie TV Ricordiamo tra i tanti: Benedetta follia con Carlo Verdone, Va bene così di Francesco Marioni, Il volto di un’altra di Pappi Corsicato; le serie tv Tutti per Bruno con Claudio Amendola, la serie Netflix Fedeltà, il recente film di Riccardo Milani Grazie ragazzi con Antonio Albanese, il film Sky Beata te con Serena Rossi e prossimamente in uscita Un matrimonio mostruoso di Volfango De Biasi. Da due stagioni e prossimamente sul set della terza è il volto di Teresa Maraldi nella serie di successo Doc nelle tue manI con Luca Argentero. Vincitrice del premio Salvo Randone di Siracusa come miglior attrice emergente, ottiene una nomination come miglior attrice al Festival Internazionale di Cortometraggi “Arcipelago” e una nomination come miglior attrice non protagonista ai Nastri D’argento per il film Good as you di Mariano Lamberti. Elisa è attivista per i diritti degli animali e ha realizzato e scritto il progetto teatrale “1223 Ultima Fermata Mattatoio” la verità oltre un prodotto chiamato carne.

eXtramuros, promosso dall’Associazione culturale blowart, coordinato dal consigliere comunale delegato dall’Amministrazione Comunale, Luca Pilotti, curato da Roberta Melasecca, con il contributo dello stesso Comune e il patrocinio di Cittadellarte Fondazione Pistoletto, è un progetto che nasce per “aprire” metaforicamente le porte della città di Teramo a chi vi ha vissuto e sta facendo esperienze importanti altrove e a chi vuole “uscire” e cerca un’ispirazione, ma anche idee e strade da seguire per trasformare e fare crescere la città. eXtramuros aderisce ai 17 Obiettivi ONU per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030.