Caramanico, Mazzocca su lavori strade provinciali

CARAMANICO TERME – L’ex Sottosegretario Regionale e Capogruppo Consiliare di “Uniti per Caramanico” Mario Mazzocca interviene con la seguente nota sulla notizia dell’ imminente esecuzione dei lavori di manutenzione sulle strade provinciali.

” L’effettuazione di tali lavori, attesi da un decennio,- spiega Mazzocca- è stata resa possibile grazie allo stanziamento a beneficio della viabilità provinciale di ben 56 milioni di euro effettuato dall’esecutivo regionale a guida D’Alfonso sui fondi della programmazione 2014/2020. Con l’allora presidente regionale, il 13 ottobre 2017 illustrammo i contenuti dell’atto in una conferenza stampa insieme ai presidenti delle Province di Chieti, Pescara e L’Aquila, Angelo Caruso. Si trattava, come la definì il Luciano D’Alfonso, di una delibera di “solidarietà istituzionale una tantum”, poiché è sullo Stato che incombe l’obbligo di finanziare le Province, offrendo loro la possibilità di intervenire con urgenza e straordinarietà sulle reti viarie provinciali per garantire condizioni di percorribilità in sicurezza”.

Nel dettaglio, 16 milioni di euro furono destinati alla Provincia di Chieti, 15 a quella di Teramo, 11 a L’Aquila e 14 al territorio della Provincia di Pescara; di questi ultimi, 7 milioni di euro destinati all’area vestina, 3 milioni e mezzo all’area casauriense e i restanti 3 milioni e mezzo al versante pescarese della Majella. La consistenza delle assegnazioni delle risorse seguiva la quantificazione dei danni accertati dalla Protezione Civile. Alle Province abruzzesi fu anche assegnato il compito di soggetto attuatore degli interventi.

“Furono diverse – continua Mazzocca – le occasioni in cui la Regione a guida D’Alfonso, nonostante non ne fosse tenuta, ha responsabilmente supportato le Province, dai contributi alla fase attuativa dei “Piani Neve” alle ripetute forniture di scorte di salgemma, fino alle svariate infrastrutture previste e finanziate con il Masterplan e con altri strumenti. Si rammenta, in particolare, lo stanziamento di 41milioni di euro del “Fondo di Sviluppo e Coesione” deliberato dal Cipe ormai un anno e mezzo fa; con l’allora presidente D’Alfonso, incontrammo nella sede regionale di Pescara i soggetti attuatori dei vari interventi, fra cui il completamento e la valorizzazione dell’accesso pescarese al versante occidentale della Majella finanziato con 2 milioni di euro. Nell’occasione, chiedemmo ai soggetti attuatori di accelerare le fasi progettuali e le conseguenti procedure di affidamento dei lavori in tempi ragionevolmente brevi. Ad oggi, però, di tale strategico intervento non abbiamo notizia alcuna, nonostante un percorso di condivisione che l’allora Presidente Provinciale Di Marco avviò con i Sindaci dei territori interessati (Roccamorice e Caramanico Terme)”.

“Sempre grazie ai “Fondi Masterplan” – conclude Mazzocca – ottenuti e stanziati dal precedente esecutivo regionale, registriamo come in questi giorni siano finalmente stati avviati i lavori attesi ormai da un decennio sul territorio di Bolognano. Il nostro auspicio è che a breve anche le reti viarie insistenti su altri Comuni (come Salle e Caramanico Terme) trovino la tanto agognata risoluzione delle criticità della viabilità provinciale; ad oggi, infatti, molte delle Strade Provinciali del comprensorio sono ormai impercorribili (come il tratto della “SP66” Musellaro-Salle-S.Tommaso-Bivio SS487) o di estremamente ardua percorribilità (come la “SP68-San Nicolao” e la “SP69-S.Vittorino-Francalossi”). Confidiamo che non sia l’ennesimo annuncio e che i lavori su tali tratti siano effettivamente imminenti (ndr vedasi allegato articolo del 28 febbraio 2014 – giunta Testa -“.