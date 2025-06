Capretti ancora al timone della Fiva Confcommercio Abruzzo

CHIETI – Alberto Capretti, presidente della Confcommercio dell’Aquila, è stato riconfermato per cinque anni alla guida della Fiva Confcommercio Abruzzo. L’elezione è avvenuta nell’assemblea regionale a Chieti, con la presenza di vari leader dell’associazione.

Capretti ha annunciato che lavorerà con la Regione Abruzzo per rilanciare il commercio su aree pubbliche, avviando un bando di 2,6 milioni di euro per sostenere il commercio ambulante. Ha inoltre indicato l’importanza di incentivare i giovani imprenditori nel settore.

Capretti ha sottolineato la necessità di riportare il commercio ambulante nei piccoli centri montani e lungo la costa, evidenziando il valore dei mercati e degli eventi per l’economia locale.

Il presidente regionale Confcommercio, Giovannelli, ha espresso gratitudine per l’impegno di Capretti, riconoscendo l’importanza dei mercati come sostegno per le comunità abruzzesi, in vista anche dell’Aquila Capitale italiana della cultura 2026.