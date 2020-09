Cappuccetto Rosso…tutto da ridere, in scena a Città Sant’Angelo

Mercoledì 9 settembre alle ore 18 al Teatro Comunale si svolgerà l’ultimo appuntamento della programmazione del Florian Metateatro

CITTÁ SANT’ANGELO – Ultimo appuntamento della programmazione del Florian Metateatro in collaborazione con il Comune di Città Sant’Angelo per la Rassegna Città Sant’Angelo Estate 2020 Tutti a Teatro! In scena il 9 settembre con orario anticipato alle 18.00 al Teatro Comunale, rassegna che ottenuto la partecipazione e l’apprezzamento di un numeroso pubblico che ha seguito con attenzione “Favole al Telefono” di Mario Fracassi, “Paolo dei lupi” di e con Francesca Camilla D’Amico, “Il mio Amico è un Asino” di Flavia Valoppi con Zulima Memba.

Cappuccetto Rosso…tutto da ridere

Uno spettacolo del Teatro Zeta dell’Aquila, con la drammaturgia e le regia di Manuele Morgese. Con Manuel Loberto, Alessandro Greco, Emanuele Di Luca; scene e costumi Marco Nateri.

Lo spettacolo, dalla forte verve comica, è consigliato dai 6 anni e vede protagonisti un gruppo di giovani attori maldestri che deve recitare la favola di Cappuccetto rosso per un gruppo di bambini in un paesino dell’entroterra abruzzese. Purtroppo all’appuntamento giungono solo in tre e senza la protagonista! Lo spettacolo deve comunque cominciare, tra una serie di gag esilaranti e grottesche. La realtà però si fonde con la finzione e i tre attori in prova nella piazza del paesino incontrano, dopo assurdi colpi di scena, una serie di strani personaggi che ricordano quelli della stessa favola di Cappuccetto…. Tra incidenti, travestimenti, musica, ballo e canzoni, i bambini passeranno un piacevole pomeriggio di fine estate.

La Rassegna Città Sant’Angelo Estate 2020 Tutti a Teatro! ha accompagnato le serate estive della cittadina collinare da agosto a settembre, con 4 spettacoli per famiglie e ragazzi al Teatro Comunale e un pomeriggio con letture di storie nel Chiostro San Francesco, coinvolgendo personalità del territorio. Tutti gli appuntamenti sono stati apprezzatissimi, sempre con un pubblico numeroso e attento. La rassegna è inoltre inserita nel circuito nazionale di Teatro Ragazzi “Marameo”, una sinergia di operatori italiani che si occupano di teatro per le giovani generazioni e che hanno voluto gettare il proprio sguardo oltre il territorio di appartenenza, per creare un cammino diverso e nuovo. Marameo è anche un festival diffuso di teatro per l’infanzia e la gioventù, abbraccia cinque Regioni, di cui quattro promotrici (Abruzzo, Lazio, Marche, Puglia) ed una ospitante (Campania), con ventidue Comuni aderenti.

BIGLIETTI

L’ingresso allo spettacolo di mercoledì 9 settembre ore 18.00 è a posto unico di €5 con prenotazione via SMS o WhatsApp al 393 9350933. Nel rispetto delle norme anticovid i posti saranno distanziati, si raccomanda l’uso della mascherina.