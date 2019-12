Cenone con prodotti scelti del territorio, musica con selezioni in vinile dello storico dj Francesco Capodaglio, con Claudio Rucci. Prevista area baby

BUCCHIANICO (CH) – Una cena-spettacolo Meravigliosa. Questo il nome scelto per la proposta del Capodanno 2020, a cura dello staff 4Joy, capitanato dal dj Francesco Capodaglio – storica firma della notte, promotore da quasi trent’anni di eventi e spettacoli – che organizza l’evento con Ricky Orlando, Fabio Pelusi, Thomas Cataldo, insieme a comporre lo staff. Tutte persone che operano sul territorio, amanti della propria terra, sempre pronte a organizzare momenti all’insegna di un divertimento di qualità.

L’appuntamento è a Bucchianico (Ch) negli spazi del ristorante da Silvio, ospitato in una struttura del 1700, recuperando le cantine di un preesistente monastero, oltre al granaio, alla cantina di un trisnonno e la cisterna per la raccolta dell’acqua piovana. Un ristorante avviato negli anni ’80, sempre all’insegna della migliore cucina tipica abruzzese, con la nonna a guidare la gestione e oggi portato avanti dal nipote Gianluca Tucci, fra tradizione e innovazione, mantenendo viva l’attenzione alla cucina e in una visione contemporanea degli spazi, recuperati e riadattati per la loro funzione di oggi grazie all’impegno del padre, Giuliano Tucci.

La serata è a ingresso esclusivo con braccialetto in prevendita. “Abbiamo pensato a questa formula – commenta Francesco Capodaglio – per garantire un divertimento sano e sereno a chi sceglie di passare con noi l’ultima notte dell’anno”. La formula è quella della cena spettacolo e disco, cena spettacolo, disco e pernottamento o disco dopo le 24. Peraltro il check-out è alle 19, consentendo così un sano riposo dopo la notte.

“C’è inoltre l’area baby con un formula innovativa – prosegue il dj -. Per far ballare i genitori in serenità tutta la notte, allestiamo uno spazio dedicato con brandine, con personale qualificato a vegliare”.

“Il nome scelto, Meravigliosa, evoca la location, la scelta musicale fra house, deep-house e commerciale, all’insegna del divertimento – prosegue Francesco Capodaglio – oltre alla selezione del menù, all’ambientazione, all’idea di passare una notte, appunto, meravigliosa”.

Una serata curata in tutto, dunque. Con attenzione speciale rivolta alla selezione dei prodotti del menù, tutti scelti e acquistati in prima persona da aziende del territorio. Ecco quindi il cocktail di benvenuto, gli antipasti, i primi e secondi piatti, fino a contorni e dolci. Anche menù bimbi.

Info per la serata: Tel. 3487421945