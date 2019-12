Sangiò Natale 2019: gli eventi del 19, 20 e 22 dicembre

Tra gli appuntamenti in programma “Raccontiamo Babbo Natale”, la proiezione de “Il Grinch” e lo spettacolo “A Natale…con il Grinch”

SAN GIOVANNI TEATINO (CH) – Prosegue il programma di eventi che l’Amministrazione comunale di San Giovanni Teatino ha organizzato per il “Sangiò Natale 2019″.

“Stiamo proponendo eventi che possano far vivere ai cittadini l’atmosfera natalizia – dichiara il Sindaco Luciano Marinucci – con un’attenzione particolare riservata ai veri protagonisti del Natale: i bambini di San Giovanni Teatino. Lo scorso 8 dicembre hanno consegnato le loro letterine a Babbo Natale in piazza San Rocco, ed in questi giorni possono ingannare l’attesa divertendosi negli eventi organizzati dall’amministrazione comunale”.

Giovedì 19 dicembre, nell’ambito del “Natale in Biblioteca”, promosso dall’Assessorato alla Cultura, ci sarà “Raccontiamo Babbo Natale”. Nei confortevoli locali della Biblioteca Comunale, dalle ore 16, saranno i bambini, dai 7 ai 10 anni, ad inventare una storia immaginaria su Babbo Natale.

Venerdì 20 dicembre, alle ore 15.30 ed ancora alle 17.00, sempre nella Biblioteca Comunale, è prevista la proiezione del “Il Grinch”, film di animazione diretto da Yarrow Cheney e Scotto Mosier, e con la voce di Alessandro Gassmann. La creatura pelosa, panciuta, a forma di pera, sempre di pessimo umore, è così cinica e dispettosa da voler rubare la festività e le celebrazioni del Natale alla cittadina di Chinonso. Il divertimento per i più piccoli è assicurato.

Il Grinch sarà anche il protagonista della domenica 22 dicembre all’auditorium della Scuola civica Musicale “San Giovanni Teatino” in piazza San Rocco. Alle 16.30 la compagnia “La Favola Bella” porterà in scena “A Natale .. con il Grinch – La storia del Grinch che rubò il Natale”, coinvolgente spettacolo teatrale per le famiglie, con attori (Roberto Di Giulio, Piero Campili, Paola D’Intino e Rossella Micolitti) che recitano insieme ai piccoli spettatori presi dal pubblico con indosso un elemento del personaggio della favola.

“Quello che stiamo proponendo è un programma ricco e adatto a tutti. Siamo felici di poter offrire ai nostri cittadini, alle famiglie sangiovannesi, tante e variegate occasioni per stare insieme e vivere a pieno l’atmosfera natalizia nella nostra città – dichiara l’assessore Simona Cinosi -. Ai più piccoli abbiamo cercato di rivolgere una maggiore attenzione, per far divertire e far stare insieme i nostri figli in questi giorni di festa. Ringrazio quanti, tra commercianti, associazioni del territorio ed uffici del Comune si sono impegnati nell’organizzazione di questo programma. Grazie a questo lavoro di squadra siamo in grado di presentare eventi belli e coinvolgenti”.