“Canto di Natale” in scena a Trasacco: ecco quando

Il classico natalizio di Charles Dickens andrà in scena lunedì 27 dicembre all'”Auditorium Pietro Taricone di Trasacco”

TRASACCO – In pieno clima natalizio il Comune di Trasacco presenta lunedì 27 dicembre, alle 18.00, Auditorium P. Taricone, un classico di Charles Dickens Canto di Natale, regia Mario Fracassi, musiche e canzoni originali Francesco Sportelli, illustrazioni originali Valentina Di Camillo, con Francesco Sportelli e Alessia Tabacco. Una produzione del Teatro Stabile d’Abruzzo in collaborazione con Il volo del coleottero.

Un micro teatro raccontato con immagini, musica dal vivo, con due attori e personaggi di carta. La scena in miniatura è costruita come un vero presepe ambientato nell’Inghilterra del 1843, dove fragili personaggi di carta prendono vita tra racconto e musica dal vivo restituendo la magia, la poesia, il sogno e la conversione all’amore per l’umanità del burbero e avaro Scrooge.

Grazie alla tecnica del teleracconto, l’occhio di una telecamera, mossa dagli stessi attori in scena, seguirà la narrazione per entrare negli angoli nascosti della storia, dentro le strade e le case, per scoprire dettagli e particolari, luci e ombre, che permettono allo spettatore di viaggiare insieme a Scrooge nel tempo passato, presente e futuro, realizzando una visione su diversi livelli e punti di vista: quello realizzato dai corpi e dalle voci degli attori, quello dalle sagome in miniatura, quello della musica e delle canzoni originali che accompagnano la narrazione e infine, il punto di vista dall’occhio della telecamera, che riporterà “ciò che vede” grazie ad uno schermo posizionato dietro la scena.