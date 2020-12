Canto di Natale, l’audioracconto a puntate online: ecco quando

Disponibile sui canali social un nuovo progetto del gruppo artistico Il Volo del Coleottero Teatro Musica pubblicato a puntate che ricalca la modalità con cui venivano presentati i romanzi nell’800

GIULIANOVA – Nato come spettacolo teatrale e portato in scena dalla compagnia per molti anni, si è trasformato in un audioracconto di matrice musicale liberamente ispirato a “Canto di Natale” di Charles Dickens, con voci, suoni, suggestioni, musiche e canzoni originali che accompagnano la narrazione. Il racconto sarà pubblicato a puntate, ricalcando la modalità con cui venivano presentati i romanzi nell’800.

Le otto puntate del racconto saranno ascoltabili liberamente e pubblicate dal 17 al 24 dicembre ogni giorno alle 18.00 sui canali social del gruppo e su diverse radio in tutta Italia che con le loro frequenze porteranno in diversi luoghi la storia di Mr. Scrooge.

“Il progetto nasce dall’esigenza di essere presenti, durante il periodo natalizio, con uno spettacolo. Ogni anno abbiamo la possibilità di incontrare tante persone di tutte le età, quest’anno non possiamo farlo come di consueto, ma abbiamo cercato sin da subito, nuove possibilità. Questo anno ci ha insegnato che tutto quello che è sempre stato così, non è detto che sia così per sempre, ci ha fatto anche scoprire cose bellissime: abbiamo compreso cosa significhi l’essenza e l’essenziale del nostro lavoro e questo anche grazie a tutte le persone che ci hanno sostenuto e continuano a farlo, con messaggi, incoraggiamenti. Grazie a questo progetto abbiamo sperimentato che proprio quando sembra tutto fermo, senza prospettive, ciò che resta è davvero l’essenza del lavoro che per noi significa voler regalare un pezzo di te a un altro da te, anche sconosciuto. Nelle difficoltà nascono le opportunità, ne siamo certi, per questo non potevamo non trovare un modo per incontrarci in modo diverso, ma altrettanto speciale. Abbiamo voluto con forza autoprodurre e raccontare questa storia in cui il cambiamento è alla base di una nuova visione della vita, ci sembra molto attinente a quanto stiamo vivendo ed è per noi una occasione importante per reagire con creatività e forza. Dopo la pubblicazione di tutte le puntate realizzeremo alcune attività tematiche e interattive tramite i nostri canali social, invitando gli ascoltatori a partecipare con i loro contributi. È il nostro regalo di Natale per chiunque avrà voglia di seguirci e ascoltarci. Il progetto vanta anche la collaborazione preziosa e amichevole di Alberto Zoina, collega amico sensibile e generoso che ci ha regalato la sua voce in alcuni brani” (Francesco Sportelli, direttore artistico de Il volo del coleottero Teatro Musica)

“CANTO DI NATALE Audioracconto”

liberamente ispirato a “Canto di natale” di Charles Dickens

con le voci e le sonorizzazioni di Alessia Tabacco, Francesco Sportelli, Alberto Zoina

Musiche e canzoni originali di Francesco Sportelli

Una produzione IL VOLO DEL COLEOTTERO Teatro Musica