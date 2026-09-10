Cantina Tollo sostiene il Parco d’Abruzzo per la tutela dell’orso bruno marsicano

TOLLO – Cantina Tollo Group rafforza il proprio impegno per la sostenibilità sostenendo il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise in un progetto dedicato alla tutela dell’orso bruno marsicano, una delle specie più rare del patrimonio naturale italiano. La cooperativa contribuirà all’acquisto e alla rigenerazione dei collari satellitari utilizzati per il monitoraggio degli orsi, strumenti essenziali per studiarne gli spostamenti, raccogliere dati scientifici e supportare le attività quotidiane sul territorio. Un’iniziativa coerente con il legame storico dell’azienda con l’Abruzzo e con i valori di responsabilità ambientale che guidano il Gruppo fin dalla sua fondazione nel 1960.

Il progetto si integra con il restyling della linea di vini biologici Animaletti, che include Montepulciano d’Abruzzo Dop, Cerasuolo d’Abruzzo Dop, Trebbiano d’Abruzzo Dop, Pecorino e Passerina Terre d’Abruzzo Igp e Primitivo Puglia Igp. Le nuove etichette, arricchite dal bollino con l’emblema del Parco, rafforzano l’identità green della linea e trasformano il packaging in uno strumento di sensibilizzazione sulla biodiversità. Un percorso in linea con la certificazione Equalitas, che attesta l’approccio integrato di Cantina Tollo alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

«La collaborazione con il Parco – spiega il presidente Gianluca Orsini – sostiene concretamente la conservazione dell’orso bruno marsicano e rientra in un impegno più ampio verso il territorio abruzzese, le comunità locali e il patrimonio ambientale».

«La tutela dell’orso richiede alleanze e responsabilità condivise – sottolinea Giovanni Cannata, Commissario del Parco –. Un ambiente sano e ricco di biodiversità è un valore per tutto il territorio e per le produzioni di qualità. Il contributo di Cantina Tollo al monitoraggio e alla Conferenza internazionale IBA rende questa partnership particolarmente significativa».

La collaborazione comprende anche il sostegno al Congresso Internazionale della International Bear Association (IBA), in programma a Pescasseroli dal 20 al 25 settembre 2026, che riunirà scienziati, professionisti, ONG e istituzioni per condividere ricerche e best practices sulla conservazione degli orsi nel mondo.

Le nuove etichette della linea Animaletti saranno disponibili nei supermercati da settembre.