La Cantera Adriatica Pescara conquista il torneo regionale d’Eccellenza

PESCARA – Alla prima esperienza in un campionato ufficiale si è aggiudicata il primo posto in classifica del torneo regionale d’Eccellenza conquistando la promozione in serie C, con 14 vittorie e due pareggi. La squadra della Cantera Adriatica Pescara femminile di calcio a 11 è stata ricevuta questa mattina in Comune dal sindaco Carlo Masci e dal presidente della Commissione Sport Adamo Scurti per la consegna di una pergamena di benemerenza sportiva per questo importante traguardo, che le permetterà di partecipare nella prossima stagione a un torneo nazionale.

Rosa della squadra: Nardulli Pierina, Kovalenko Olena, Cicala Giovanna Gatta Michela, Calvano Cristina, Verzulli Fabrizia, Di Benedetto Chiara, Fusco Giulia, Masciulli Camilla, Zito Rita, Tontodonati Antonella, D’Ettorre Naomi, Limongi Vanessa, Bernardone Chiara, Di Fazio Rebecca, Toro Samantha, Salzetta Nicoletta, Ambrosioni Chiara, Masi Chiara, Ruggieri Francesca, Caniglia Carmen, Di Fazio Pamela, Stante Amelia, Irace Alessandra, Appezzato Ketty, D’Amore Lorenza, Confessore Ilaria, Vianale Giorgia, Catena Valeria; Allenatrice Gabrielli Alessandra; Vice Presidente Serra Roberta, Presidente Giannetti Massimo.

Il presidente Giannetti ha affermato che “nonostante parteciperemo a un difficile girone meridionale, contiamo di competere ad armi pari con le formazioni più accreditate e poi, come si suol dire, l’appetito vien mangiando”.