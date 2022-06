Dal 19 giugno nel Parco Nazionale della Maiella, a Campo di Giove, il primo sentiero tematico per l’educazione alla coesistenza uomo-orso

CAMPO DI GIOVE – Orsi e persone: una convivenza bella e possibile. Ma è importante seguire le regole di comportamento e conoscere questo meraviglioso grande mammifero che vive nel nostro Appennino. Il Sentiero dell’Orso, è un percorso ad anello di 4 Km corredato con dei grandi pannelli che permetteranno all’escursionista una vera full immersion “a tu per tu” con l’Orso marsicano.

Il sentiero sarà aperto con una passeggiata inaugurale – aperta a tutti – domenica 19 giugno. Gli escursionisti saranno accompagnati da esperti che spiegheranno sul campo le finalità dell’iniziativa.

Il Sentiero dell’Orso, realizzato dal Parco Nazionale della Maiella insieme al WWF Italia, è un’attività del PROGETTO Europeo LIFE ARCPROM – BENTORNATO ORSO GENTILE che ha lo scopo di migliorare la convivenza tra l’orso bruno e l’uomo in quattro Parchi Nazionali dell’Europa meridionale, favorendo la conservazione di questa specie chiave della fauna europea.

Il programma della giornata prevede: appuntamento alle ore 15,30 a Piazza Duval a Campo di Giove per un’introduzione al progetto di realizzazione del Sentiero dell’Orso. Alle 16:30 Trasferimento a piedi o, per chi vuole, in navetta al Lago Ticino. Passeggiata inaugurale lungo il Sentiero ore 17- 20.

Partecipano: Lucio Zazzara, Presidente Parco Nazionale della Maiella; Luciano Di Martino, Direttore Parco Nazionale della Maiella; Luciano di Tizio, Vice Presidente WWF Italia; Alessandra Prampolini, Direttore Generale WWF Italia