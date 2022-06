FRANCAVILLA AL MARE – È Diana Victoria Rossi la vincitrice dei Campionati Regionali Abruzzo Salto Ostacoli categoria Criterium Brevetti Junior. Un risultato tanto prestigioso quanto meritato che ha permesso alla giovane amazzone di avere la meglio sugli altri concorrenti dopo tre giorni di gare, dal 3 al 5 giugno al Teaterno di Chieti, in cui ha messo in luce tutto il suo talento.

E a parlarne in tono entusiastico arriva anche il profilo facebook del circolo in cui è iscritta: “Occhi blu e sorriso inconfondibile…a regalarci uno dei due ori di questa bellissima spedizione è stata la nostra Diana Rossi nel Criterium Brevetti Junior 100…che dire? Per lei e il suo Key davvero un concorso perfetto per un sorriso magico”.

Per la bella adolescente di Francavilla al mare si tratta di un altro importante successo nella sua pur breve carriera che la pongono tra le promesse più talentuose del panorama degli sport equestri abruzzesi. La Cordijana SSD (che prende il nome dalla famosa cavalla di Emiliano, Cordijana Z), con sede in Via Salara, 55 a San Giovanni Teatino, è diretta da Emiliano Varagnolo e Chiara Ciolli che hanno rilanciato e rinnovato la struttura dell’Ippodromo d’Abruzzo, diventata una nuova e importante realtà di questa disciplina sportiva.