Campo di Giove, il Comitato Frentana Aperta:”Dopo gli schiaffi, la pugnalata alle spalle!”

CAMPO DI GIOVE (AQ) – Il Comitato Frentana Aperta nella seguente nota torna a denunciare i disagi e i danni economici per la popolazione dell’ area montana della Provincia dell’Aquila per la mancata riapertura della SP 12 Frentana e ora anche per la chiusura della SP 54 di Fonte Romana.

“Chiedevamo a gran voce la riapertura della SP 12 Frentana e ci ritroviamo invece con la seconda arteria d’accesso a Campo di Giove chiusa!!

Con un’ordinanza che mette in ginocchio l’intera area montana della nostra provincia, vengono chiuse completamente al traffico altre strade, tra le quali la SP 54 di Fonte Romana, e molte altre con forti limitazioni alla circolazione.

La chiusura della via di Fonte Romana di fatto preclude l’accesso al versante occidentale del Parco Nazionale della Majella già limitato dal divieto alla circolazione sulla Frentana e al fondamentale collegamento dei due versanti. La via del Parco non esiste più!

Danni economici irreparabili alle attività che esercitano all’interno di quell’area, dall’escursionismo alla pastorizia fino ai 2 ristoranti, quello di Passo San Leonardo (accessibile solo dal versante orientale) e di Fonte Romana, quest’ultimo addirittura tagliato completamente fuori e senza via d’accesso.

I sacrifici (non solo economici) di una popolazione fatta di famiglie ostinate a mantenere vive le nostre montagne, fatta di piccole attività che lavorano per l’accoglienza e la conoscenza del nostro territorio, bruciate in una sola fiammata di incompetenza e incapacità.

La Provincia si giustifica con la mancanza di fondi da destinare alle opere di mantenimento delle strade. Noi siamo dell’avviso che, piuttosto che mettere in sicurezza la viabilità, siano state fatte altre scelte, come per esempio i 15 milioni di euro previsti, con fondi da bilancio, per la costruzione del Nuovo Palazzo della Provincia dell’Aquila! Esigenza evidentemente più urgente”.