Campli, nuova palestra Nino Di Annunzio: partiti i lavori

CAMPLI – Sono iniziati dal 15 giugno a Campli i lavori per la costruzione della nuova palestra Nino Di Annunzio. Dopo aver abbattuto il vecchio edificio, ormai non più agibile e sicuro, l’amministrazione comunale ha avviato i lavori per la costruzione della nuova palestra nello stesso luogo in cui sorgeva la storica Di Annunzio, a Castelnuovo. A darne notizie sono il Sindaco, Federico Agostinelli, e l’Assessore ai Lavori Pubblici, Luca Di Girolamo

“Si tratta di un luogo simbolo della nostra storia sportiva” ha detto il Sindaco, Federico Agostinelli che ha aggiunto: “Sarà a disposizione dei ragazzi, e non solo, di tutto il territorio comunale. Da questo cantiere, che restituirà al nostro Comune un luogo di aggregazione e di sport, riparte anche un lungo processo di rigenerazione urbana che riguarderà Castelnuovo”.