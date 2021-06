Spoltore, incontro sulla finanza agevolata per le nuove imprese

Trulli: “Si punta a promuovere la nascita di nuove imprese, ma anche a rinnovare quelle esistenti con gli strumenti per finanziare nuovi impianti e attrezzature”

SPOLTORE – Un incontro sulla finanza agevolata per avvicinare i cittadini agli esperti: l’appuntamento è nella sala consiliare del Comune di Spoltore alle 17.30 di venerdì 18 giugno 2021. Ad organizzarlo l’amministrazione comunale e l’assessorato alle attività produttive guidato da Chiara Trulli: “vogliamo creare l’opportunità per fare delle domande agli esperti. Sono molte le possibilità, e questo è senza dubbio un bene, ma può anche creare confusione, dubbi. E’ una materia complessa da gestire e a volte anche un parere di pochi minuti, da parte di un esperto, può fare tanto”.

Partecipano, dopo i saluti del sindaco Luciano Di Lorito per i saluti, Michele Borgia (Presidente BCC Cappelle sul Tavo), Graziano Di Costanzo (Direttore Cna Abruzzo), Giuseppe Cetrullo (Esperto di Finanza agevolata), Massimo Renzetti (Responsabile Progetti Speciali CNA Pescara). Modera il giornalista Ansa Luca Prosperi.

Molti i temi dell’incontro, incentrato in sostanza sulle opportunità per finanziare la nascita di nuove imprese: i programmi Resto al Sud, Selfiemployment, Smart e Start, il tasso zero per le nuove imprese, la Zona Economica Speciale, il microcredito.

“Sono opportunità per i giovani, ma non solo. Si punta a promuovere la nascita di nuove imprese, ma anche a rinnovare quelle esistenti con gli strumenti per finanziare nuovi impianti e attrezzature” aggiunge Trulli. Un occhio anche all’imprenditoria femminile: “le donne posssono dare tanto, ma bisogna superare anche culturalmente la frattura che c’è tra i due generi, che raramente lavorano insieme in un certo tipo di imprese”. L’incontro si potrà seguire anche in streaming, inviando una richiesta via mail all’indirizzo ufficiostampa@comune.spoltore.pe.it.