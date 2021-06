Sport e divertimento a Pescara per l’evento con Jill Cooper

PESCARA – “Se tutti avessero partecipato o assistito a questo sorprendente evento, non sarebbero servite parole per descriverlo. Perchè per raccontare l’entusiasmante pomeriggio di Jill Cooper a Pescara sarebbe bastato immortalare in uno scatto il sorriso dei partecipanti e lo stupore degli spettatori che si sono trovati inaspettatamente coinvolti in una vera e propria festa”.

Queste sono le parole di Raffaella Cantatore, trainer di Superjump e organizzatrice con la sua a.s.d. MeTIME, affiliata UISP, dell’evento sportivo fortemente sostenuto dall’Assessore allo Sport Patrizia Martelli, e patrocinato dalla Provincia e dal Comune di Pescara e dalla Commissione delle pari opportunità della regione Abruzzo, che si è tenuto domenica 13 giugno a Pescara.

In una prima fase lungo le strade della città con il Freedom, una passeggiata a ritmo di musica in cuffia guidata dalla voce della instancabile ed avvincente Jill Cooper, che ha letteralmente impressionato le migliaia di persone che domenica affollavano la spiaggia e la riviera nel tratto che va da Piazza I° Maggio al Ponte del Mare, e le strade del centro fino a piazza Salotto.

Per poi proseguire con una Masterclass di Superjump, l’attività sul trampolino elastico allenante e divertente ideata proprio da lei.

Un’esplosione di colore ed energia che ha preso vita nella meravigliosa cornice delllo Stadio del Mare, vestito a gran festa per il Pescara City Summer, “contenitore” di sport, musica, intrattenimeto, danza, arte e cultura che segue gli Europei di calcio Euro2020 e che animerà la città fino all’11 Luglio.

Considerati l’accoglienza riservata all’ospite d’eccezione ed il vivace coinvolgimento dei cittadini, si può dire che Pescara si sia fatta trovare pronta ad ospitare un evento unico nel suo genere, che ha richiamato partecipanti dalle altre province dell’Abruzzo e addirittura da fuori regione.

Un evento che verrà ricordato dalla città come un momento di grande ENERGIA, che ha ridato forza e speranza in un periodo fondamentale di collettiva ripartenza e ripresa, a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di esserci, per scelta o per casualità.

“Sono stata super contenta di venire a Pescara prima di tutto per la mia trainer Raffaella che ha organizzato questo suo primo evento con grande passione e positività. Non conoscevo la città, ma immaginavo che avesse il suo stesso entusiasmo. E ho scoperto un meraviglioso posto di mare che mi ha accolta con calore, e dove ho potuto respirare fin dal mio arrivo una gran bella energia. Tornerò presto!”, sostiene Jill Cooper.

Dopo questo importante appuntamento, la trainer Raffaella Cantatore prosegue presso lo stabilimento balneare Il Traghetto, riviera nord, le sue attività di Freedom e Superjump, valorizzate e rese ora ancor più conosciute dalla presenza in città della sua star coach.

Per info attività’ e prenotazione cuffie e trampolini: Raffaella Cantatore 338.4376387